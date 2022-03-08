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【第五波疫情】食環署3名衞生督察確診　花園街市政大廈辦事處清潔消毒【不斷更新】

社會 15:21 2022/03/08

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各政府部門或其轄下管理設施今日（8日）再有職員確診或初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（8日）再有職員確診或初步確診。

【15:20】

食環署今日表示，該署三名衞生督察分別進行新冠病毒快速抗原測試及鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，結果為陽性。

該三名員工在食環署位於花園街123號A花園街市政大廈二樓及八樓的辦事處上班，最後上班日期為三月七日及八日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

食環署已按衞生防護中心指引為相關地方安排全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該大廈二樓的食物進／出口組（香港及九龍辦事處）須暫時關閉，預計於清潔消毒完成後，今日下午稍後時間會逐步恢復服務。其間，進口商如欲前往食環署食物進／出口組（香港及九龍辦事處）辦理貨物清關，可到該組位於花園街市政大廈八樓，今日較早時已完成清潔消毒的辦事處辦理。

【09:42】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員確診，荃灣郵政局今日關閉。天悅郵政局和寶林郵政局需關閉至3月10日。相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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