【封區檢測】九龍城啟晴邨滿晴樓發現183宗初步陽性檢測個案　約11.2%住戶中招【不斷更新】

▲ 政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（陳國峰攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【16:16】

觀塘順天邨天璣樓無發現有人未進行強制檢測。

政府亦提醒沒有應門的居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【16:09】柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣有9人未進行強檢

柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣發現有9人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

政府亦提醒沒有應門的24戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【15:05】九龍城啟晴邨滿晴樓約11.2%住戶中招

九龍城啟晴邨滿晴樓昨日（7日）約1630名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現183宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府為受檢人士提供了食物包取用，以方便一些受檢人士的膳食安排。政府亦為受檢人士派發由中央政府提供的快速抗原測試包及中成藥，協助受檢人士抗疫。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約960戶，當中145戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14:42】屯門翠寧花園第4、5及6座圍封強檢

政府自下午2時起，將屯門翠寧花園第4、5及6座指明為「受限區域」，目標是在明日（9日）約下午1時完成行動。



政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。

【14:34】葵涌石籬（一）邨石興樓沒有人未進行強制檢測

葵涌石籬（一）邨石興樓相關執法行動於約中午十二時完成，政府共檢查了約150名受檢人士的檢測報告， 並無發現有人未進行強制檢測。

【13:57】九龍城啟晴邨賞晴有48人未進行強制檢測

九龍城啟晴邨賞晴樓發現有48人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

政府亦提醒沒有應門的91戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【13:05】柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣約5.4%住戶中招

柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣昨日（7日）有1013名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現55宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約400戶，當中24戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:00】九龍城啟晴邨悅晴樓約10.7%住戶中招

九龍城啟晴邨悅晴樓昨日（7日）約1402名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現151宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約630戶，當中53戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:23】觀塘順天邨天璣樓約21.5%住戶中招

港府昨日圍封觀塘順天邨天璣樓，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測。有關行動今早（8日）中午12時完成強制檢測行動，共有約1080人接受了檢測，當中共發現232宗初步陽性檢測個案和13宗檢測結果不確定個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約490戶，當中32戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:00】九龍城啟晴邨賞晴樓約11.1%住戶染疫

九龍城啟晴邨賞晴樓約1,500人接受檢測，當中發現167宗初步陽性檢測個案，約11.1%住戶染疫。衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪957戶，當中137戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:54】葵涌石籬（一）邨石興樓約9.7%住戶染疫

葵涌石籬（一）邨石興樓昨日（7日）有約1120人接受了檢測，當中共發現109宗初步陽性檢測個案，約9.7%住戶染疫。衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



政府亦在「受限區域」內派員到訪約480戶，當中23戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組