【封區檢測】多區大廈需圍封強檢　涉元朗、荔枝角、觀塘【不斷更新】

▲ 政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（陳國峰攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【18:14】荔枝角美孚新邨第三期百老匯街84-86號圍封強檢

荔枝角美孚新邨第三期百老匯街84-86號排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

受檢人士於今日（8日）晚上10時前接受檢測，目標是在明日下午約1時完成此行動。

【18:05】觀塘順天邨天瑤樓及天榮樓圍封強檢

觀塘順天邨天瑤樓及天榮樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

受檢人士於今日（8日）晚上10時半前接受檢測，目標是在明日下午約1時完成此行動。

【18:00】荔枝角美孚新邨第三期百老匯街80-82號圍封強檢

荔枝角美孚新邨第三期百老匯街80-82號排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

受檢人士於今日（8日）晚上10時前接受檢測，目標是在明日下午約1時完成此行動。

【17:09】元朗嘉湖山莊賞湖居第五座圍封強檢

元朗嘉湖山莊賞湖居第五座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

受檢人士於今日（8日）晚上10時前接受檢測，目標是在明日下午約1時完成此行動。

【17:00】元朗嘉湖山莊賞湖居第一座及第二座圍封強檢

元朗嘉湖山莊賞湖居第一座及第二座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

受檢人士於今日（8日）晚上9時30分前接受檢測，目標是在明日中午約12時完成此行動，

【16:16】

觀塘順天邨天璣樓無發現有人未進行強制檢測。

政府亦提醒沒有應門的居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【16:09】柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣有9人未進行強檢

柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣發現有9人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

政府亦提醒沒有應門的24戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【15:05】九龍城啟晴邨滿晴樓約11.2%住戶中招

九龍城啟晴邨滿晴樓昨日（7日）約1630名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現183宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府為受檢人士提供了食物包取用，以方便一些受檢人士的膳食安排。政府亦為受檢人士派發由中央政府提供的快速抗原測試包及中成藥，協助受檢人士抗疫。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約960戶，當中145戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14:42】屯門翠寧花園第4、5及6座圍封強檢

政府自下午2時起，將屯門翠寧花園第4、5及6座指明為「受限區域」，目標是在明日（9日）約下午1時完成行動。



政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。

【14:34】葵涌石籬（一）邨石興樓沒有人未進行強制檢測

葵涌石籬（一）邨石興樓相關執法行動於約中午十二時完成，政府共檢查了約150名受檢人士的檢測報告， 並無發現有人未進行強制檢測。

【13:57】九龍城啟晴邨賞晴有48人未進行強制檢測

九龍城啟晴邨賞晴樓發現有48人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

政府亦提醒沒有應門的91戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【13:05】柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣約5.4%住戶中招

柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣昨日（7日）有1013名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現55宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約400戶，當中24戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:00】九龍城啟晴邨悅晴樓約10.7%住戶中招

九龍城啟晴邨悅晴樓昨日（7日）約1402名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現151宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約630戶，當中53戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:23】觀塘順天邨天璣樓約21.5%住戶中招

港府昨日圍封觀塘順天邨天璣樓，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測。有關行動今早（8日）中午12時完成強制檢測行動，共有約1080人接受了檢測，當中共發現232宗初步陽性檢測個案和13宗檢測結果不確定個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約490戶，當中32戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:00】九龍城啟晴邨賞晴樓約11.1%住戶染疫

九龍城啟晴邨賞晴樓約1,500人接受檢測，當中發現167宗初步陽性檢測個案，約11.1%住戶染疫。衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪957戶，當中137戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:54】葵涌石籬（一）邨石興樓約9.7%住戶染疫

葵涌石籬（一）邨石興樓昨日（7日）有約1120人接受了檢測，當中共發現109宗初步陽性檢測個案，約9.7%住戶染疫。衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



政府亦在「受限區域」內派員到訪約480戶，當中23戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組