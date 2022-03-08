【封區檢測】柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣發現55宗初步陽性個案　約5.4%住戶中招【不斷更新】

▲ 政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（陳國峰攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【13:05】柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣約5.4%住戶中招

柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣昨日（7日）有1013名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現55宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約400戶，當中24戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:00】九龍城啟晴邨悅晴樓約10.7%住戶中招

九龍城啟晴邨悅晴樓昨日（7日）約1402名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現151宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約630戶，當中53戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:23】觀塘順天邨天璣樓約21.5%住戶中招

港府昨日圍封觀塘順天邨天璣樓，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測。有關行動今早（8日）中午12時完成強制檢測行動，共有約1080人接受了檢測，當中共發現232宗初步陽性檢測個案和13宗檢測結果不確定個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約490戶，當中32戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:00】九龍城啟晴邨賞晴樓約11.1%住戶染疫

九龍城啟晴邨賞晴樓約1,500人接受檢測，當中發現167宗初步陽性檢測個案，約11.1%住戶染疫。衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪957戶，當中137戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:54】葵涌石籬（一）邨石興樓約9.7%住戶染疫

葵涌石籬（一）邨石興樓昨日（7日）有約1120人接受了檢測，當中共發現109宗初步陽性檢測個案，約9.7%住戶染疫。衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



政府亦在「受限區域」內派員到訪約480戶，當中23戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組