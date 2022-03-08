【大S再婚】徐熙媛離婚不足4個月宣布再婚　大S與韓團「酷龍」成員具俊曄結婚

▲ 大S再婚。

台灣女星徐熙媛（大S）與汪小菲上年11月宣布離婚，不足4個月，大S宣布與韓團「酷龍」成員具俊曄再婚。

具俊曄回憶表示，當日聽到大S離婚的消息：「我找到了20多年前的那個號碼，聯聚了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」。

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大S亦有回應及轉發具俊曄發文表示：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝ㄧ切讓我ㄧ步一步走到現在的所有。」

據知，他們已在韓國完成結婚登記，具俊曄很快會飛到台灣和大S會面並在台灣也登記結婚。

而具俊燁很欣賞大S堅強的內心，知道她離婚後立刻聯繫，時隔多年感情依舊和當年一樣強烈，兩人決定攜手到老登記結婚，但因疫情並沒舉辦婚宴。

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大S與具俊曄曾拍拖

其實大S曾有過多段戀情，但令她愛得最深，就是大她7歲的韓星具俊曄，原來當年大S先是化身迷妹強烈追求，交往後她更是花時間、金錢經營跨國戀，可是具俊曄當年是超級偶像，否認有女友，令大S非常傷心，最後他們交往約1年終分手。

雖然大S於1998年與具俊曄傳出拍拖，惟二人沒有承認，及後分手後具俊曄曾在2009年的韓國綜藝節目中回味和大S的戀情。

他透露兩人拍拖1年，大S為他刺青，在腳踝上刺了「九」，他笑稱：「九和我的姓氏『具』同音，她不懂韓文，才會弄錯。」又指二人是一見鍾情，在交往的1年間，學彼此的語言，還經常變裝到雙方的國家出遊。

相信今次二人再績前緣令不少人都替她感到開心，並希望大S今次能夠得到真正幸福。