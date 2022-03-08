【天氣預測】今晨天氣清涼午間氣溫高達23度　下周初溫暖潮濕相對濕度達百分百

本港今日(8日)早上相當清涼，天文台今早9時只錄得16.3度，觀塘、香港公園分別15.9度及15.5度，而昂坪只係13度。天文台指，受一股乾燥的東北季候風影響，未來一兩日天色晴朗，早上清涼，周末將轉為溫暖潮濕，下周初相對濕度高達100%。

天文台表示，一股乾燥東北季候風為廣東帶來普遍晴朗的天氣，本港今早相當清涼，多處地區氣溫下降至14度或以下。今晨6時天文台及市區普遍錄得15度，惟新界部分地區錄得14度，當中大埔及石崗只有13度，打鼓嶺更僅得11度。

▲ 本港多區今晨6時僅13至15度。（擷自天文台網頁）

至中午，天文台預測多區氣溫將回升至20度或以上，最高氣溫約23度。吹和緩至清勁東至東北風。未來一兩日華南地區天色普遍晴朗，氣溫介乎15度至23度，日夜溫差仍然較大，季候風會將於本周後期緩和。

天文台預料，本周後期將有一股溫暖的海洋氣流抵達，周末至下周初氣溫逐步爬升，周六、日氣溫介乎18度至25度；下周初預料氣溫相若，惟潮濕有霧，相對濕度由現時介乎最高80%，至下周初將高達100%。

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責任編輯：陳正怡

