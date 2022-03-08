【第五波疫情】警方籲確診者遵守隔離令　拒往隔離設施可被罰款判囚

▲ （陳靜儀攝）

警方昨天（7日）表示，市民應當遵守「隔離令」，如果確診人士在隔離期間離開隔離地點，亦有機會被罰款5,000元及判處監禁6個月。

警方指，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，限制某指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

為阻截病毒於社區擴散，衞生當局會向在「受限區域」檢測陽性的居民發出「隔離令」，而警方作為其中執法人員，會協助衞生當局執行「隔離令」。

根據第599章《預防及控制疾病條例》，相關人員有權把有關確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，可能違反妨礙公職人員的罪行，可以被罰款5,000元及判處監禁2個月。

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責任編輯：余思嵐