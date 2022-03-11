【若善健談】談膽固醇的風險管理

很多人去學理財，第一堂課就是學投資風險管理。想深一層，健康管理也應如是，尤其是三高。三高（包括高膽固醇、高血脂或血脂紊亂、高血糖、糖尿及高血壓）為百病之源。然而，這些病的性質都以數字作定義，病人並非醫護人員，大部分對數字無大感覺，甚至因身體無主觀不適感，並不當三高是病。對筆者而言，這些是「未病之病」，是重要的大病源頭，會大增患癌及死亡的風險。



絕大部分人的血脂形態不理想，即好膽固醇偏低、壞膽固醇及三酸甘油脂偏高，七成是源於內在因素：家族遺傳及老化，只有三成是外在因素，飲食及運動習慣。換言之，若指數不理想，即使改變飲食及生活習慣，幫助也有限，始終需靠藥物控制。



很多人常常拿著檢查報告，向我們查問其血脂是否正常。我們通常不會用「正不正常」，只說「理不理想」。理想是一個移動的目標，主要看個人背景及相關疾病風險因素，而訂立不同的目標。最高風險是已知有心血管疾病或長期高風險糖尿病患者，壞膽固醇的目標水平應維持在1.4mmol/L以下，高風險族群的壞膽固醇目標水平為1.8mmol/L以下，而中風險及低風險的壞膽固醇目標水平，分別為2.6mmol/L及3mmol/L以下。



治療高血脂的第一線藥物是他汀類藥物 (Statins)，是一種HMG-CoA還原酶抑制劑，研究證實能有效降低壞膽固醇五至六成，需終生服用。人們普遍對他汀都存有很多誤解，最常見是把罕見副作用如肌肉發炎、肝酵素升高、肝炎，看作是常見副作用，即使到醫院看病後獲處方他汀，也不願服用。事實上，發生以上副作用的頻率很低，某程度上跟基因有關，即使偶爾發生，絕大部份只出現在服用初期。



許多病人服藥後數月，發覺指數已接近目標水平，就質疑：為何還要一生服藥？筆者會解釋，這基本上是一種心血管疾病的投資，服藥可減少十年或廿年後中風、心臟病發或死亡風險，值博率高。內在因素如遺傳及老化是改變不了，所以只能靠藥物介入，減少身體製造膽固醇。可想像藥物是軍隊，協助你守衛身體，當藥物代謝了，士兵就消失，如不每天補給，就不能繼續維持功效。再者，他汀已面世二三十年，安全度日益提升，對於三高及糖尿患者，益處遠高於潛在風險，可安心服用。

撰文: 周振中醫生

內分泌及糖尿科專科