【快速測試】快速測試平台即日起啟用　一文看清呈報登記方法及詳情【附網址連結】

▲ 快速測試平台即日起啟用。（網頁截圖）

港府早前公布，市民不論是使用政府派發或自行購買的快速抗原測試套裝，若自行檢測後得出陽性結果，均應視為檢測陽性個案，避免外出。衞生防護中心3月7日晚上推出快速測試陽性網上呈報平台，正式登記過去10日從未上報的快測確診數字。

呈報平台須要提供甚麼資料？呈報後的步驟是甚麼？想更改資料又應怎辦？TOPick整合了一系列的問題。至於市民可以如何選擇快速檢測包？即看：【快速檢測】

1. 快速測試陽性網上呈報平台是甚麼？

市民經快速測試呈陽性，可透過系統直接登記結果，讓中心能更準確掌握疫情狀況，以及更精準地為較高風險患者提供適切支援；不懂上網者亦可致電1836119登記。登記網址：www.chp.gov.hk/ratp

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2. 呈報平台適合甚麼人用？

在3月6日或以後利用快速抗原測試並獲得陽性結果人士，可透過系統申報。所有申報必須在測試當日或翌日進行。

至於由2月26日起至3月5日期間經快速測試結果呈陽性的市民，系統會有特別安排。他們可於系統啓用後一個星期內，即3月14日或之前提交資料。

在登記後，有關申請人及其家居接觸者會獲補發有效期為自陽性結果當天起計14天的隔離令或檢疫令作為證明。由於現時距離他們獲得陽性結果當日已有一段時間，中心相信他們現階段的病情已較為穩定甚至經已康復，所以不會主動作出醫學跟進。

3. 呈報平台須呈報甚麼資料？

透過申報系統呈報結果人士需提交相關資料，包括快速測試詳情、填寫姓名、出生日期、身份證、電話、疫苗接種紀錄、 地址、職業、工作地址、公司名稱、發病情況、是否懷孕、有沒有相關因素而需優先安排入住隔離設施、有否同住人士等。步驟如下：

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當局指，一般而言，患者家居環境不理想或有需要，會優先安排入住隔離設施。

4. 呈報後如想更改資料怎麼辦？

網站上指患者需小心填寫及核對資料，任何隨後的呈報將不會被處理。如需要改動已呈報的資料，請發電郵至admin_cdb@dh.gov.hk，提供參考編號，要求，及所有詳情。

5. 完成呈報後是否就完成手續，如何可以得到隔離令？

在完成初步申報後，相關人士會收到手機短訊，他們須使用短訊提供的連結上載證明文件，包括快速抗原測試結果相片及身分證明文件。成功上載文件後，申報人士可透過連結下載由衞生防護中心根據法例發出的隔離令。

衞生防護中心會因應申報人士提供的資料，作出跟進，包括安排由醫管局提供的醫學支援及入住醫院、社區治療或隔離設施。

中心亦會按申報人士提供的資料，向其家居接觸者發出手機短訊，家居接觸者須使用短訊提供的連結上載身分證明文件。成功上載所需文件後，家居接觸者可透過連結下載由衞生防護中心根據法例發出的檢疫令。

6. 如果快速檢測後又自行完成了核酸檢測，那麼應呈報哪個平台？

快速測試陽性網上呈報平台是專為以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士申報之用。

如市民在社區檢測中心或其他政府認可的化驗所已作核酸檢測並收到短訊通知為陽性結果，則應使用通知結果短訊所提供的連結，另行申報個人及家居接觸者資料。

即使他們在進行核酸檢測之前或其後亦以快速測試錄得陽性結果，他們無須亦不應再透過此申報系統登記。

7. 呈報後會得到怎樣的支援？

政府會盡快安排向申報人士派發電子手環和抗疫物資包，惟預計系統推出初期會有大量人士作出申報，派發相關物資需較長時間。市民亦可透過政府專題網站、民政事務總署為「居安抗疫」計劃設立的24小時電話熱線（1833 019），以及醫管局的熱線（1836 115），獲取相關防疫資訊及醫療協助。



8. 快速檢測呈陽性人士要隔離多久？

快速抗原測試陽性人士的隔離和檢疫安排與核酸檢測陽性人士一致，隔離令會由檢測陽性當日起計算，並註明如患者打齊兩針疫苗，在檢測陽性當日起的第6及7日快測呈陰性，便可視完成隔離令要求，否則須隔離14天。

9. 如果市民虛報資料有何後果？

衞生防護中心會以抽樣方式安排部分呈報個案進行核酸覆核測試，有關工作將會由檢測承辦商到個案呈報的居所，檢取鼻腔拭子作核實用途。

根據第599 章《預防及控制疾病條例》，任何人違反或明知而向衞生署提供上述的虛假資料，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款港幣一萬元及監禁6個月。

10. 如有其他疑問怎麼辦？

若市民使用網上平台有困難，亦可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。不過，當局指鑑於熱線需人手處理，處理電話申報的個案會較網上申報需時較長。

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記者：TOPick港聞組