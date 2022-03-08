【第五波疫情】中銀香港15間分行即日起暫停營業　5間中銀分行恢復營業

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中銀香港表示，因應員工初步確診新冠病毒，有15間分行即日起暫停營業，直至另行通知。

受影響分行包括般含道分行、軒尼詩道409號分行、北角英皇中心分行、觀塘開源道分行、尖沙咀堪富利士道分行、大埔分行、聯和墟分行、上葵涌分行、屯門新墟分行、天瑞邨分行、蝴蝶邨分行、葵涌廣場分行、葵昌路分行、元朗青山道分行，以及荃灣青山道分行。

中銀指，將徹底清潔及消毒有關分行，亦會安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。

另有5家中銀分行恢復營業，包括石塘咀分行、太古城分行保管箱服務中心、馬頭角道分行、圓方分行，以及粉嶺中心分行。

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責任編輯：余思嵐