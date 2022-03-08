【第五波疫情】恒生銀行前線員工每日須快速檢測及戴面罩　再有8分行今起暫停服務【不斷更新】

▲ 恒生銀行所有前線員工每日返回工作崗位前會進行快速檢測。（資料圖片）

第五波疫情持續，確診個案牽涉各行各業，不少餐廳、銀行或商戶因有員工確診，而需要暫停營業。

【14:30】

恒生銀行以下分行因應員工確診，由今天（3月8日） 起暫停服務，直至另行通知。

分行 相關員工最後上班日期 中區分行 3月7日 堅尼地城分行 3月7日 莊士敦道分行 3月7日 黃埔新邨分行 3月7日 旺角分行 3月7日 新都城分行 3月7日 北河街分行 3月7日 總行3樓優越理財中心 3月7日

【11:30】

恒生銀行今日（8日）宣布，因應疫情的最新情況，明天（9日）起將採取進一步預防措施，包括再有4間分行將暫停服務，涉及德輔道西分行、北角(渣華道)分行、 屯門鄉事會路分行及荃灣分行(毗連港鐵荃灣站)，直至另行通知。而早前已公布的5間位於大學的分行、11間港鐵站辦事處及兩間流動分行亦會繼續暫停服務。

恒生指，其他仍然營業的地面分行及商務理財中心的服務時間，將縮短為星期一至五的上午10時30分至下午3時，星期六會維持暫停服務。

此外，為進一步提升防疫措施，銀行會為所有前線員工提供快速檢測套裝以便每日返回工作崗位前會進行檢測，工作期間並會佩戴透明面罩以添保護。銀行亦會維持現行的一系列預防措施，包括增加分行的深層清潔消 毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩。

【11:05】

富邦銀行宣布，由於沙田分行有員工初步確診，該分行今日（8日）及明日（9日）暫停服務。

【10:40】

中銀香港表示，因應員工初步確診新冠病毒，有15間分行即日起暫停營業，直至另行通知。受影響分行包括般含道分行、軒尼詩道409號分行、北角英皇中心分行、觀塘開源道分行、尖沙咀堪富利士道分行、大埔分行、聯和墟分行、上葵涌分行、屯門新墟分行、天瑞邨分行、蝴蝶邨分行、葵涌廣場分行、葵昌路分行、元朗青山道分行，以及荃灣青山道分行。

另外，有5家中銀分行恢復營業，包括石塘咀分行、太古城分行保管箱服務中心、馬頭角道分行、圓方分行，以及粉嶺中心分行。

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責任編輯：TOPick港聞組