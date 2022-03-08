【家族榮耀】甄芯黑化耀祖慘死掀高潮　TVB整體收視上升惟《飛虎3》下跌

▲ 《家族榮耀》

第五波疫情下，市民晚上不能出街娛樂，可能因此令TVB收視上升。上周（02月28日至03月06日）TVB節目的收視上。

當中《東張西望》為27.6，較再之前一周（2月21日至2月27日）27.1略增。另一皇牌節目《愛．回家之開心速遞》上周收視27.4，較再之前一周27點收視稍增。

至於由梁家樹擔任總監製、陳德修監製，張智霖、楊茜堯、李彩華、熊黛林、梁靖琪、羅子溢、黃浩然等主演的家族爭產劇集《家族榮耀》愈戰愈勇，縱使劇集早於1月在內地影視平台優酷及MyTVSuper播出，但憑劇集話題及追看性，無損收視成績，而且收視更一周比一周高。

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《家族榮耀》收視上升

《家族榮耀》上周劇情講到耀祖（黃浩然飾）慘死、甄芯（楊茜堯飾）被黑化，揭開奸狡的真面目，當中楊茜堯在車廂的30秒演繹五個層次表性的戲份更成佳話。

結果，《家族榮耀》由再前一周的24.6收視，到上周收視升為25.6點，走勢不俗，有望打破去年播出、同屬晚上8時半劇集的《逆天奇案》的平均26點收視。

其實《家族榮耀》的成功，除一班好演員、好劇本及絕核的對白外，靈魂人物---總監製亦功不可沒。

該劇總監製梁家樹為無綫製作部戲劇製作總監，主創過不少繪炙人口的話題劇集，當中包括早前在深宵時段重播，由羅嘉良、溫兆倫、宣萱主演的爭產劇《黃金歲月》。

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《飛虎3》收視稍跌

但《飛虎3壯志英雄》上周收視21.8，與再之前一周22.4成績相比，略為下跌，本周ViuTV有新劇《940920》推出，估計對收視有進一步影響。

至於ViuTV其他節目，周一至五晚上的《女神降臨》和《The Penthouse上流戰爭2》分別錄得4.3和4.2，成績算不錯。ViuTV自製節目《今日疫情》和《聲控鬥室》，收視分別2.6和2.3點。