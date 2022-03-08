【人狗情深】愛犬走失遍尋1年險被詐騙　狗主絕不放棄仍堅信能跟毛孩重逢

▲ 「Dubi媽媽」尋找了失犬一年仍未放棄。

早前在社交平台有網民轉載一則尋找失狗的消息，當中指貴婦狗主「Dubi媽媽」聯同另一位義工尋找了愛犬一年，依然很堅毅繼續找下去，並希望如有人發現其失狗或已有好心人作收留，可聯絡這位憂心如焚的寵主。

TOPick記者聯絡上「Dubi媽媽」譚小姐，她娓娓道來這一年來尋找失狗的經歷。長有奶茶色毛髮的貴婦狗Dubi，是譚小姐在牠約3個半月就在朋友手上收養回家，以往曾有養狗經驗的她，跟其父母一直視Dubi如親生女般愛錫。

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義工陪伴尋找

可是在去年農曆年，譚母在家開門倒垃圾時，未有為意Dubi跟了出去，後來才發愛犬走失了，家住筲箕灣的她，已即時和家人四出找尋。「Dubi媽媽」憶述：「當時即時看了大廈的CCTV，看到狗狗由樓梯跑到地下，再走出街外，向著大街方向走去，也有人看到在我平時帶牠散步的公園出現，之後我亦有不斷留意關於寵物走失的社交平台群組，未看到有小狗被車撞倒的消息，故相信Dubi只是不知跑到哪裡。」

▲ 可愛的Dubi，陪主人度過不少難忘時光。（受訪者提供）

「Dubi媽媽」雖然走遍了東區尋找，也有貼出街招，及在網上尋求幫助，亦曾往漁農署和愛護動物協會查詢有否失犬，卻未有任何發現。她試過連續三日通宵在以往遛狗的散步路線尋找，也曾連請10日假去尋犬，卻依然未有所獲。

後來有義工看到她在寵物店貼出的尋狗街招，主動幫她一同尋找。她們也會到訪東區的老人院派防疫物資，順道也張貼尋狗告示，用各種途徑希望能有愛犬的消息。

貼街招險遇詐騙

過了一段日子，「Dubi媽媽」仍然未有愛犬的下落，她亦開始出重酬尋犬，但卻招來多次險被詐騙的經驗。她稱：「當然也有好心人會把疑似Dubi的消息或照片發給我，其實我一看相就知道是否自己的狗隻。期間亦試過有人留言稱在街上找到Dubi，但是卻病倒留了在寵物診所，叫我先把錢傳過去，但我叫對方可否拍照來証實，卻又諸多推搪，那就知道一定是詐騙電話。所以現在我會很警愓，一定要有相證証才會相信。」

不過，這段日子也有窩心經歷。她曾被網友告知在天水圍似曾發現Dubi的蹤跡，於是就由港島跨區到新界找尋。「雖然最後發現那隻失狗並非Dubi，但卻幫了另外一位主人找到自己的狗狗，都是很有意義的事。」

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家人肝腸寸斷

可惜，時間一天天過去，視如至親的愛犬依然未有下落。事隔一年，「Dubi媽媽」還是沒有放棄。「Dubi在9歲時走失時，患有肛門腺發炎，後腳亦有痛症，需要吃止痛藥，現在已是10歲的高齡犬，故我十分擔心。而且Dubi陪我和家人度過很艱難的時候，對我們很重要，現在牠失失了，家中兩老尤其掛心。」

事實「Dubi媽媽」也有過最壞打算，但覺得就算愛犬遭到不幸，但希望能看到遺體。「當然我是相信Dubi是被人收留，若是如此，亦希望好心人能告知我，讓我可跟愛犬再見。」

尋找失犬一年，她至今還是相信奇蹟會出現。「在寵物社交平台群組，經常都有失犬最終能尋獲的故事，如近期有一頭黑狗『薯餅』，也是在車房走失後，靠義工和好心人的協力下，最後能跟主人重逢，所以我沒有失去希望，相信總有一日可找回愛犬。」她盼望藉著分享尋犬經歷，如有心人知道其愛犬下落，能夠直接聯絡她。

▲ Dubi媽媽盼望有心人可告知有關愛犬消息。

記者：Eric