【大S再婚】徐熙媛情史豐富　陳建州+藍正龍+周渝民全部型英帥

▲ 大S感情豐富。

徐熙媛（大S）在今日（3月8日）突然宣布與韓國組合酷龍成員具俊燁結婚，引起全城關注！由於大S與具俊燁在20多年前曾經拍拖，故今次二人決定攜手到老，大家都替他們感到高興。

其實自稱屬「外貌協會」成員的大S，選的男友都要靚仔，而她多年來的感情生活亦十分多采多姿，每段感情都令大眾留下深刻印象。

【大S再婚】徐熙媛離婚不足4個月宣布再婚 大S與韓團「酷龍」成員具俊曄結婚

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【大S再婚】徐熙媛離婚不足4個月宣布再婚 大S與韓團「酷龍」成員具俊曄結婚

陳建州

大S的第一任男朋友是陳建州(黑人），他們在高中時候認識，有指感情長達7年。

不過最終為何二人分手，沒有人知道，但他們至今仍保持着好朋友關係，而黑人更介紹太太范瑋琪讓大S認識，一家不時聚會。

藍正龍

大S在接拍電視劇《流星花園》時認識當時飾演「道明寺表哥」的藍正龍，他憑帥氣外表吸引大S，因為此劇，二人很快走在一起。

戀情曝光後，兩人更一度被視為娛樂圈的「模範情侶」，皆因他們不時被拍得逛街、旅遊，認真愛得甜蜜。而且男方為了大S開始吃素，大S亦為了藍正龍不接拍接吻戲，不過最終拍拖4年分手收場。

雖然事後有指分手原因因藍正龍在拍攝電影《戀人》時有床戲，導致了兩人分手，更有人說是大S逼婚，對於總總傳聞，二人亦沒有作出回應。

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周渝民

大S與周渝民在2001年《流星花園》中已經認識，雖然當時二人對對方沒有感覺，直至2004再合作《戰神》擦出愛火花，兩人從朋友「升呢」為情侶。

他們的戀情曝光後，亦大方「放閃」不時被拍到逛街、吃飯等，而周渝民每次去拍戲，大S亦會到劇組探班。

兩人拍拖時曾情海翻波，更多次傳分手。直到2008年1月，大S正式宣布和平分手，惟分手「內情」愈爆愈多，有傳因大S賺錢多及比較強勢，加上逼婚失敗而分手。

汪小菲

大S與內地富商「俏江南」太子汪小菲，在2010年九月底在台星好友安以軒生日會邂逅，火速撻着熱戀起來，他們第4次見面即訂婚，並在微博宣布喜訊，轟動中港台娛樂圈。二人只是相戀49日便閃電成婚，不過最終在去年的11月，大S與汪小菲結束夫妻關係，十年情盡。

而離婚原因大S指聚少離多，漸漸變友誼，她亦大方送祝福：「我希望小菲永遠過得比我好，我們是永遠的朋友。」