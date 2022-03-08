【潮物速報】本地小店store9yea尋寶之旅　搜羅美日懷舊家品

▲ store9yea可以找到不少有趣的家品。

一般市民添置傢俬，離不開幾間典型的家品大型連鎖店，不是不好，只是如倒模般欠缺特色。因此，若要找尋「精品」，還須往各區小店尋覓，而位於西營盤主售舊物的store9yea（多嚿嘢奇貨屋），雖然面積丁方，店內的貨品卻是男女店主走訪世界後，向大家展示的奇珍異品。

▲ Lawn Chair。（$680/相片）

Lawn Chair尼龍摺椅

年過40歲的人，看見這一張摺椅，大家一定還有點記憶吧﹗因為80至90年代，幾乎每位市民的家裏就總有一張用尼龍製的摺床。而圖中的Lawn Chair，據店主所言源於二次世界大戰後，製造商為了將當時的鋁金屬物盡其用，於是結合尼龍生產出既輕盈而又實用的椅子和摺床。留意的是市面上Lawn Chair的生產商很多，但以「Lawn Chair USA」被視為玄門正宗。

現在的它雖然仍是家庭式的生產，但堅持於每條織帶都在位於美國佛羅里達州的工廠裏用人手編織而來，這一次店主帶來Beach和Picnic兩個款式，開宗明義去沙灘、去露營一樣合適，加上懷舊味濃得化不開，只可以用一個「正」字來形容。（$680）

▲ Clotty翻頁鐘桌燈。（$1,680/圖片品牌提供）

Clotty 桌燈

不需多說，鮮橙色的塑膠感和跳字鐘，一看便知道是來自80年代的產物，難得的是今時今日無論在照明和計時上仍然運行自如。這一盞Clotty翻頁鐘桌燈出自Toshiba（東芝）的出品（不要說你沒有聽過這名字），曾經是日本8大電器生產商的它，2005年因為業績和財報造假問題而面臨倒閉。

言歸正傳，這燈是當時Clotty系列裏的設計，再將翻頁鐘二合為一，此外，還附加上小夜燈功能，雖然機身有少許花痕，但仍延不了大家對它的喜愛。（$1,680）

▲ Josh Owen保齡燈。（$780/圖片品牌提供）

▲ Josh Owen保齡燈。（$780/圖片品牌提供）

Josh Owen保齡燈

筆者相信日本人真心的喜愛保齡球，不同年代有不同講及保齡題材的電視劇，金城武和黑木瞳的《黃金保齡》，大家還有印象吧﹗

原來日本流行保齡始於80年代，因此，當時更盛產不同類型有關保齡樽的產品。圖中這個1：1大的Knock-off保齡夜燈正是當時大熱的產物，由紐約工業設計師Josh Owen操刀，store9yea的店主說幾經辛苦找來圖中的保齡原色版和青綠色版本，而且都是難得的日本版，加上已更換了本地適用的燈泡，免卻用上變壓器的麻煩，把它帶回家立即為家居營造一份80年代的懷舊味道。（$780）

▲ 新潟縣「燕三條」鋼碟。（各$120/圖片品牌提供）

不懂飛的小鳥

看似貌不驚人的不鏽鋼小鳥小碟，原來背後有故事，話說自江戶時代，新潟縣燕市以製造日式釘子而著名，正所謂日子有功，慢慢燕市成為日本有名的金屬產業城市，而當中的「燕三條」，正是燕市和三條市的合稱，這一個小碟正是來自新潟縣「燕三條」的佐藤金屬興業。設計上，它有著多元化的一面，可作甜品小碟或放置零錢等，百多元就能夠帶它回家。（各$120）

▲ 昭和二段枱燈。（$820/圖片品牌提供）

昭和二段枱燈

日本時裝品牌Undercover的設計師高橋盾曾經說過，日本設計師之所以在設計界得以成功，是因為大家都懂得將他人的設計和各方的文化融會貫通，再轉化成為自身獨一無二的風格。而事實上這一種創作風格，早在昭和時代已經開始。

就好像圖中昭和年代的枱燈是「洋風和魂」的結晶，燈罩如來自西洋的蓬裙，燈座則用上了仿大埋石的奶白玻璃，而且有二段式亮度，看來昭和時代的產物到今天仍保持著一份綺麗風情。（$820）

▲ 高野掛鐘。（$2,680/圖片品牌提供）

高野掛鐘

舊的人和事好像永遠都有著說不完的故事，這個高野掛鐘又豈會例外？

話說有一間商店名為高野精密株式會社，建立於1957年，但不幸地因為工廠被颱風所摧毀，品牌就只有短短的4年11個月，在這接近5年發光發熱的日子裏，它們曾經推出過圖中的電池式掛鐘，整個設計是60年代的結晶，米黃色鐘身配墨綠色橫紋飾面，玻璃更有銀線點綴，只須用兩粒電磁就可以運行1年。（$2,680）

產品查詢：4620 6200

記者：何偉雄