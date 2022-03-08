【940920】蘭茜復出幕前演劉俊謙姨媽　曾淡出娛圈讀碩士+習書畫追求知識

▲ 復出幕前的蘭茜參演ViuTV新劇《940920》。

ViuTV新劇《940920》昨晚（3月7日）首播，首集內容引來劇迷熱議，當中余家聰（劉俊謙飾）的姨媽余淑敏由久未露面的蘭茜飾演，不少觀眾對蘭茜的出現感到驚喜。

原名簡詠嫻的蘭茜曾為電台DJ，並因參與TVB經典遊戲節目《獎門人》時「刨西瓜」一幕令人留下印象。早年淡出娛圈的蘭茜重返校園修讀碩士及學習畫畫，打開知識寶庫成為才女。

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蘭茜擺脫醜女

《940920》剛剛首播，除了劉俊謙、蔡思韵、吳海昕、徐天佑等戲份較重的角色受關注外，旁邊的配角如簡慕華、余子明等資深演員亦備受重視，有份演出的蘭茜更是重復娛圈後首度拍劇，成為觀眾討論的焦點。

或許受到《獎門人》影響，蘭茜過往都被標纖為「西瓜刨」，離不開醜女形象，先後於電影《算死草》、《超級無敵追女仔》等演「醜女」角色。

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追求知識

然而，淡出娛圈後的蘭茜從內到外都有所改變，箍了牙的她削牙不再，加上她選擇不斷進修增值，內外都比以前美麗。

重返校園的她先後於中文大學修讀人類學碩士，其後在香港大學攻讀輔導學碩士，之後更參與教學及古董店工作。

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學習書畫

此外，對書法、字畫有興趣的蘭茜已學習書畫約20年，其作品曾參與多個展覽，當中包括中國、香港、澳門書畫聯展，她更加入了香港國際書畫家協會，以及成為香港婦女文化藝術協會執委。

去年，她首辦「茜茜個人書畫展」，一眾圈中好友包括阮小儀、DI雲妮、劉曉彤、吳家樂和楊詩敏等齊來捧場，場面熱鬧。

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去年曾傳出擔任TVB高層的曾志偉找她復出及擔任其秘書一職的消息，當時的蘭茜感謝曾志偉邀請，並表示容後再談。