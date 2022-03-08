【消費券1萬】零售業界指首階段消費券難助奢侈品商戶　籲業主更積極響應減租

▲ 零售業界指首階段消費券難助奢侈品商戶，籲業主更積極響應減租。（陳國峰攝）

疫情重創本地經濟，新一份財政預算案再向合資格市民派發電子消費券，首階段5000元在今年4月開始發放，詳情即看【下一頁】。香港零售管理協會主席謝邱安儀料第一期消費券對奢侈品等零售商作用不大，倡延遲至疫情緩和才發放，並呼籲業主更積極地採取減租，或按租戶營業額的比例收取租金，助業界渡過難關。

謝邱安儀稱，明白政府希望盡早發放第一期消費券，讓市民購買日常用品及防疫用品等，以解大眾燃眉之急的用意，但對最受影響的服裝、化妝品、珠寶鐘錶等零售商幫助不大，認為若要整體零售業受惠，應該延遲至疫情緩和才發放。

至於零售商「吸客」的對策方面，謝邱安儀強調，自社會運動開始至疫情零售商已推出不同的推廣活動，相信零售商亦有辦法令消費者延後使用消費券；因應疫情零售商已推出應對措施，如加強網店的發展，相關範疇亦有不俗的增長。

新一輪消費券對提振業界的作用及程度，據去年經驗，謝邱安儀認為市民取得首輪消費券的反應較熾熱，到第二期時，消費態度相對審慎，但仍有助建立消費氣氛，對某些月份的零售銷售額會有提振作用，但不會令行業「起死回生」。

政府推出的暫緩追租措施有效期定案為3個月，謝邱安儀憂慮，暫緩期縮短會降低業主減租意欲，業界已去信立法會，希望維持「3+3」安排，措施可最多延長至6個月。她續稱，目前只有一間大型地產商宣布減租，但減幅仍未追平零售額的損失，希望業主能以抽成方式，按營業額的比例收取租金，或最少減租一半以上。

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責任編輯：陳麗娜