【第五波疫情】林緯遜指確診數字回落或為假象　當下全民檢測效能或「打折扣」

▲ 林緯遜指確診數字回落或為假象，當下全民檢測效能或「打折扣」。

新冠確診數字最近數日雖有回落，但快速檢測呈報平台推出後，確診數字很可能會再度上升。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜出席電台節目時指，過往數日2萬至3萬宗確診，可能只是一個假象。他續指難估算有多少人會不願呈報，但強調市民有法律上的責任需要呈報。他又坦言，這一刻做全民檢測有相當大的困難，其效能或會「打折扣」。

林緯遜表示，快速抗原測試呈陽性可被視作確診後，相信有很多人沒有再做核酸測試，而過去數日呈報數字並沒有計算快速抗原測試呈陽性的人士，須待相關數字確認後，可更清楚看到疫情趨勢。他指按港大數學模型估算，3月初至3月中是疫情頂峰，過往數日2萬至3萬宗確診，可能只是一個假象。因昨日（7日）台推出後，湧入數以十萬計的流量，他表示如果過去數日有10多萬的數字加入，都不是非常意外。

林緯遜稱，難估算有多少人會不願呈報。他指出，理論上如自身患有傳染病，市民有法律責任需要呈報，而不是設誘因讓市民呈報。縱使有個別人士不需再作呈報或不需申請病假，但市民市民及患病者的抗疫角色便是如實呈報病情及密切接觸者，才可以齊心將疫情遏止。

林緯遜又指，明白這一刻做全民檢測有相當大的困難，也有風險，即使找到大量確診者，亦未能提供隔離設施，坦言全民檢測效能會「打折扣」。他續指，疫苗接種雖然重要，但接種人士並不會得到即時保護，無論是全民檢測或疫苗接種，都無法解決當刻問題。而正在急症室等候的病人、重症患者、老人院舍病人，明顯是即時的問題，當下最重要是拯救這些人士的生命。他強調，當局一定要疏理這些地方的擠塞，為他們提供適當的治療，減少高風險病人出現併發症的機會，包括孕婦、長者、小朋友，這些是需要立即解決的問題。

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記者：黃穎津