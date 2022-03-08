【第五波疫情】至周日逾200名染疫幼童住院　包括一名不足3歲幼童需深切治療

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第五波疫情持續，確診宗數近日有見回落，昨日錄25,250宗確診個案，已連續第三天單日宗數回落，惟單是第五波疫情已累計逾48萬宗病例，至前日更已錄2,079宗死亡個案。衞生防護中心昨日發布第五波最新疫情概覽，首度披露病人留醫深切治療部的年齡分布。

根據最新疫情概覽，至前日本港仍有8,010名病人留院，以60歲或以上病人最多，達6,531人，佔住院個案逾8成；而11歲或下幼童亦有234人，當中以不足3歲者最多，達153人，佔住院幼童6成半。

截至前日仍有68人情況危殆，需留醫深切治療部，同樣以60歲或以上的病人達51人最多，佔需深切治療個案7成半。留醫深切治療部的危殆個案中，亦有一宗幼童個案，患童不足3歲。

同期亦已錄2,074宗死亡個案，逾半都屬80歲或以上的年長個案，而11歲以下則有4宗，包括一名不足3歲的幼童個案。醫管局昨日(7日)於疫情記者會提到，接獲兩名快速檢測陽性的患童離世，二人已打一劑科興，並有長期病患，數據將撥入今日公布死亡宗數當中。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡

