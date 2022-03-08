【大S再婚】徐熙媛丈夫具俊曄暫停事業照顧拍檔　所屬組合「酷龍」成台灣韓流先驅

▲ 所屬組合「酷龍」成台灣韓流先驅，具俊曄為照顧拍檔寧願暫停事業。

徐熙媛（大S）在今日（3月8日）宣布與韓國組合「酷龍」成員具俊曄再婚，各界對這個閃婚消息表示驚訝，同時亦有不少人對具俊曄的背景不太了解。

現年52歲的具俊曄與拍檔姜元來是「韓流始祖」，1990年代在亞洲紅極一時，當年與大S的戀情亦因為公司的禁令而告終。後來因為姜元來遇上車禍導致下身癱瘓，令酷龍一度解散。

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男子組合成員

其實大S與現任丈夫具俊曄於24年前曾經交往，話說具俊曄與拍檔姜元來本來是韓國著名的舞者，於1996年被韓國天王級音樂製作人金昌煥發掘，組成男子組合「酷龍」出道，於同年5月推出首張專輯《Are You Ready》，主打Hip-Hop舞曲、R&B及Rap的歌曲在韓國樂壇爆紅。

翌年推出第二張專輯《One More Time》後，更慢慢開始往亞洲各地發展，紅遍中港台等地。

不少港台歌手包括杜德偉、草蜢、徐懷鈺、蘇慧倫等，都曾翻唱酷龍的歌曲。當年亦因為蘇慧倫邀請酷龍擔任演唱會嘉賓，坐在觀眾席的大S被具俊曄迷倒，在慶功宴上結識後大S對其展開追求攻勢。

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被公司捧打鴛鴦

具俊曄覺得大S非常漂亮，二人在1998年開始交往，非常喜歡對方的大S除了主動接機，又會與對方一起喬裝遊台灣。

雙方都非常努力學習對方的語言，大S更把對方的姓氏紋在腳踝上，但因為不太懂韓文，而紋錯發音跟「具」類似的「九」。但後來因為公司捧打鴛鴦，令這對小情侶交往1年便分手。

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照顧拍檔夠義氣

分手後具俊曄專注事業，酷龍在2000年推出的第4張專輯在全亞洲地區創下多個破百萬的銷量。

可惜在同年的11月，拍檔姜元來因為車禍導致下半身癱瘓，經紀公司本來提出讓具俊曄單飛，但他拒絕這個提議，堅持在那段時間分擔照顧姜元來的責任，暫停一切幕前活動與姜元來的家人輪流到醫院照顧他。

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直到2003年，姜元來在車禍官司勝訴並獲得一大筆賠償金，而具俊曄則開始復出演出劇集、成立個人品牌「ALLENA」，並以DJ Koo的身份推出首張個人專輯《光頭密碼》。

2005年具俊曄與姜元來宣布合體，同年7月推出了第5張專輯《Victory》，把過去5年間同甘共苦的經歷寫進歌曲當中。同年底更舉行出道10同年演唱會，於2017年則推出出道20周年紀念專輯《We Are》。

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突然爆出閃婚

具俊曄與大S的戀事，是於2010年在韓國綜藝節目《改變世界的Quiz》中公開，而他過後曾與師她蔡妍被多次影到親密舉動而傳出緋聞，事後被女方否認此事。

一直未婚的具俊曄為結婚女友，早前還參加韓國真人戀愛節目《戀愛的味道》，可是戀情無疾而終。

到今日，卻突然宣布與大S結婚。他並回憶表示，當日聽到大S離婚的消息後：「我找到了20多年前的那個號碼，聯聚了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了」。