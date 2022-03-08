【第五波疫情】梨木樹邨七旬確診翁墮樓亡　據悉受健康問題困擾

▲ 梨木樹邨。（資料圖片）

荃灣有人從高處墮下，送院治理後證實死亡。

事發在梨木樹(二)邨一停車場，警方今日（8日）凌晨4時18分接報，指一名76歲男子昏迷倒臥上址對開，懷疑男子由高處墮下。救護人員到場，發現男子昏迷被送往仁濟醫院治理，其後證實死亡。

警方經初步調查，相信男子從上址平台墮下。警方於其單位內檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

警方稱男事主為新冠肺炎確診者，據知近期受健康問題困擾。

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責任編輯：余思嵐