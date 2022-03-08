【烏克蘭戰爭】媽媽照顧殘障外婆留守家園　11歲烏克蘭男童孤身逃難到斯洛伐克

▲ 烏克蘭男孩獨自逃難。

烏克蘭戰火蔓延令逾百萬計民眾被迫逃離家園。烏克蘭人在亂世中除了悲涼，亦譜寫出不少感人故事。烏克蘭1名年僅11歲的男童，從該國東南部的扎波羅熱（Zaporizhzhia），隻身逃往1200多公里外的斯洛伐克邊境。而一路上，小男孩只帶同一個背包，還有手背上用藍色原子筆寫著的一個電話號碼。

烏克蘭戰火紛飛，不少人向西逃亡，尋找一線生機。而許多家庭，也因為不同原因，而要骨肉分離。斯洛伐克警方在社交平台透露，「（小男孩）他從他一個人從扎波羅結過來，因為他的家長必須留在烏克蘭」。他目前正由斯洛伐克當地義工照顧，「給他保暖，提供他食物和飲品，替他下一段旅程整理行裝。」

從扎波羅熱驅車前往斯洛伐克，需十多小時之久，小男孩身穿羽絨外套，頭戴毛線帽，身上背著紅色背包。路途雖然漫長艱難，但他始終面露微笑，又樂觀地對鏡頭擺出V字手勢，不少義工都因而感動，「他以微笑、勇氣和決心贏得所有人的心，不愧是真正的英雄。」

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母照顧殘障外婆無法逃離

扎波羅熱位於烏克蘭東南部，歐洲最大核電廠「扎波羅結核電廠」正正就在該市，俄軍早前炮轟核電廠，一度引起大火，目前亦已控制核電廠。男孩之所以單獨起程，原因是母親因要照顧男孩的殘障外婆而走不開，情急之下，只能讓兒子獨自上路，搭上前往斯洛伐克邊境的列車。最終，斯洛伐克當局憑著男孩手背上寫著的電話號碼，及他衫袋中的一張紙條，找到男孩在當地的親戚。

孩母親上週在社交媒體發布影片，感謝斯洛伐克海關和熱心義工。她表示，自己喪偶，為了照顧母親而不得不留在烏克蘭，「我非常感謝所有幫助我孩子跨越邊境的斯洛伐克海關。他們親自牽著他的手，帶他到斯洛伐克。到了斯洛伐克，志工還給他食物和水。你們救了我的孩子一命。你們的國家雖然小，人民卻擁有寬大的心胸。」說到最後，他更激動落淚。

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責任編輯：王明芳