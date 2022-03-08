【留家抗疫】免費網上文娛節目　在家欣賞短片學習文化藝術【內附連結】

疫情日趨嚴峻，出外本地遊還是可免則免，保障自己及他人安全。網上世界無界限，安坐家中也可以收看不同類型的資訊節目。康文署的「寓樂頻道」以及大館的官方網頁，文藝資訊豐富而多元化，娛樂消閒之餘亦有知識落袋，值得推介。



康文署「寓樂頻道」 題材多元化



網上文康資訊學習平台「寓樂頻道」強調「寓教於樂」，頻道設有博物館、閱讀、表演藝術、運動、園藝和綠化，以及豢養動物的大型公園6大分類，提供網上展覽、演出、運動示範等各類影片，亦有網上閱讀和動植物等資訊。



另設有「101入門教室」，以短片方式介紹有關文化、藝術、科學、體育、園藝及豢養動物等範疇的基礎知識，增加觀眾對各個範疇的認識和興趣，安坐家中也可接觸各式藝文康體資源，探索知識新領域。「寓樂頻道」逢星期五上載新短片，讓觀眾全方位接觸康樂文化資訊。



網站：www.lcsd.gov.hk/edutainment/



【中國舞101】《舞動中》



節目共分6集，由香港演藝學院舞蹈學院中國舞講師鄢小強，聯同香港舞蹈團舞蹈員藍彥怡和廖慧儀主持，深入淺出介紹中國舞的歷史、分類、特色，以及在香港的發展。節目更邀請了香港舞蹈團舞蹈員唐志文和侯敘臣作示範，讓觀眾從審美的角度欣賞中國舞，感受其獨特美態。

觀看網址：https://youtu.be/2QhfMp4bHnc

【文學101-香港文學地圖】《蕭紅》第二集：蕭紅在港的文學活動



文學偵探會在本集帶大家前往香港各區，追蹤女作家蕭紅在香港參與的文學活動，並發掘箇中意義。香港中文大學中國語言及文學系副教授黃念欣亦會分享她對蕭紅的看法。



觀看網址：https://youtu.be/HitHxov55d8

【文化再發現101】第十四集-鐵路發展史：尋找車站嘅故事



香港鐵路博物館的助理館長陳家亮會和觀眾一同尋找車站的故事，包括分享於1913年建成的舊大埔墟火車站和1916年正式啟用的九龍總站，這兩個九廣鐵路最具特色的車站的冷知識及趣事，如「命根佬」和「月台票」等。



觀看網址：https://youtu.be/JqgZ0ZFCyU0

【西樂101】《樂器知多少》第九集：薩克管



喜歡音樂的，不可錯過這介紹樂器的系列。薩克管的音色多變，在不同樂種當中擔當不同的角色。除了古典和爵士樂外，薩克管亦會出現於流行音樂、粵曲、福音音樂等不同樂種當中，節目帶觀眾認識薩克管的特色及經典樂曲。



觀看網址：https://youtu.be/1xdBlKyQKMs

《爵樂習作》第二輯



一連12集，爵士結他手關家傑聯同其他樂手分享原創音樂作品，探討爵士樂即興演奏的不同面向，以及聽歌的審美角度。第一集「編曲初探」介紹音樂創作和編曲的基本概念和技巧，而本地鋼琴手黃樂其更會演繹重編原創歌曲《Seven Year Jump Start》，並示範編曲技巧。



觀看網址：https://youtu.be/OsUU7kduJ0k

大館「大館舞台」重溫演出



中環大館因為疫情而無法開放，館方將過往的演出以及今年的全新節目，由實體表演轉移及延伸至網上，可在官方網站及YouTube免費收看。綫上節目「大館舞台」包含多個演出，包括舞蹈、戲劇、音樂、網上互動等不同藝術範疇，與觀眾分享藝術。



部分短片輯錄整個節目，原汁原味觀賞；有些則是數分鐘的精華片段，或加入一些新元素重新拍攝。有欣賞過的觀眾能重溫，並了解到更多創作人的理念或背後的故事，初次看也可從中得知節目的初步概念。過往節目包括當代舞蹈表演《水土無聲》、「賽馬會樂．憶古蹟」網上音樂會等，最新節目有以下推介：



馬戲電影《伊莎貝拉》



葡萄牙馬戲藝術家Ricardo S. Mendes自導自演，以馬戲道具「伊莎貝拉」的視角，創作出一個既貼身又扣人心弦的故事。電影長40分鐘，以另一個觀點及角度欣賞當代馬戲。

觀看網址：https://youtu.be/EUKQeKyFTf0

《撈鬆》



《撈鬆》是「老兄」的方言，由多元音樂人盧宜均、伍宇烈及舞蹈家劉榮豐，創作出港式歌廳cabaret，以音樂唱出香港這個文化熔爐的生活，連結跨代的根源與傳承。團隊精選了3首歌曲：《手中綫》、《單程機票》及《人是鳥鳥是人》，重新拍攝成音樂短片，讓觀眾再次細味生活回憶。



觀看網址：https://youtu.be/EB8ARSRugcU

《聖誕．老鼠．胡桃鉗》製作花絮



去年「玩轉大館馬戲季」的節目之一，本地創作團隊TS Crew以經典聖誕芭蕾舞劇《胡桃夾子》為靈感，注入本土表演和文化元素包括戲曲、馬戲，和街頭表演如翻騰、單輪車、高蹺及噴火等編作而成。影片挑選了演出的精華片段及製作花絮，在熒幕上亦能欣賞此當代表演藝術作品。



觀看網址：https://youtu.be/YIyEOQQiITQ

《幸福家庭與狗》：金寶與大嘴巴怪物



去年於「大館表演藝術季：SPOTLIGHT」首次公演，結合同名小說作品、音樂和影像，述說房子裏5人一狗的故事。今次邀請原著小說家黃怡，根據畫作裏的不同元素，續寫聲音小說《金寶與大嘴巴怪物》，讓她親自將故事內容娓娓道來。



觀看網址：https://youtu.be/8WEz65LGD9c

《日記VII．我來給你講個故事……》故事篇



香港著名編舞家梅卓燕的舞蹈系列作品《日記VII．我來給你講個故事……》，以人與流浪貓的故事為主題。短片除了有演出精華，亦有她與燈光設計師李智偉的對談。觀眾可以從中發掘到他們的創作歷程，如何從一丁點的想像成為一件感人難忘的作品。



觀看網址：https://youtu.be/pnfE2rrVPgQ

大館綫上 認識保育建築



大館綫上還有其他節目可供觀賞，「大館對談」網上講座有《國際建築保育系列》，包括3個富教育性的專題講座，請來當地專家任講者，討論柏林國家歌劇院、新加坡國家美術館，及大火後重建的巴黎聖母院。講座分別於3月7日、4月4日及5月3日晚上7時舉行，並以網上Zoom來進行，可於網上登記免費參與。



「邊走邊說」及「一店一點故事」則圍繞大館，「邊走邊說I」介紹昔日故事、復修和活化工程；而「邊走邊說II：大館潛藏空間」帶領觀眾走進一些不對外開放的古迹文物空間，細看當中的保育工作和活化再利用後的新用途。「一店一點故事」則以人訪形式，解說了館內商店的小故事，身在家中也能遊歷大館。

記者：張頌婷