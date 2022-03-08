【抗疫支援】香港義工聯盟社會事務基金派1萬份抗疫物資　今先於沙田及屯門派快測套裝【不斷更新】

▲ 香港義工聯盟派抗疫物資。（受訪者提供）

本港第五波疫情爆發，確診人數幾何級飆升，不同機構推出不同援助措施，幫助市民渡過難關。

【14:10】

香港義工聯盟社會事務基金宣布，在各區派發10,000份「抗疫愛心包」，首階段集中於疫情相對嚴峻的屯門及沙田區，基金今日亦率先在屯門大會堂及沙田源禾路體育館的疫苗接種中心，向接種疫苗市民即場派贈每人5盒快速抗原測試套裝。

【11:43】

港安醫院慈善基金今日（8日）宣布向基層家庭捐贈合共4,000套快速測試劑。

港安醫院慈善基金有見部分港人疫情下生活困苦，若確診了應衞生署要求每日進行自我檢測，當中所產生的額外開支，無疑更是雪上加霜。 因此港安醫院慈善基金 - 司徒拔道於今天聯同本地社福界合作伙伴，母親的抉擇、基督教香港信義會尚德青少年綜合服務中心、香港小童群益會及香港基督教女青年會，根據各單位的資料庫，向基層家庭捐贈合共4,000套快速測試劑，希望共同為有需要人士紓困。

▲ （港安醫院慈善基金提供）

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責任編輯：陳麗娜