【Disney+劇集】「女版喬布斯」稱一滴血能驗百病　《新創大騙局》改編矽谷世紀詐騙案

▲ Ｄisney+劇集《新創大騙局》

近期關於詐騙題材的紀錄片或劇集成為熱話，繼Netflix的《Tinder詐騙王》和《創造安娜》，Disney+剛上架的原創劇《新創大騙局》（The Dropout）亦是改編自真人真事，劇情以人稱「女版Steve Jobs」的Elizabeth Holmes，如何以一個謊話就騙盡矽谷精英90億美元。

由《媽媽咪呀》的女星雅曼達施菲（Amanda Seyfried）主演的《新創大騙局》，當中角色原型來自「矽谷詐騙女王」Elizabeth Holmes的奇情經歷為藍本。

▲ Disney+劇集《新創大騙局》

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曾就讀史丹福大學的Elizabeth，在03年曾在新加坡基因組研究中心工作，掌握了以針頭搜集血液樣本檢驗沙士病毒，令她對醫療產業發生興趣，其後並發明可穿戴的給藥貼片，成功申請人生中的第一項專利。

騙盡矽谷精英

當時只有19歲的Elizabeth退學，並以父母給她的教育基金投向初創界，成立醫療科技公司Theranos，並稱著手研究一項全新驗血科技，只需憑手指頭一滴血，就可以驗出200多項生理指標，且費用是傳統檢測的十份一，將徹底顛覆血液檢測的發展。

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此具前瞻性的創意，令其公司備受矽谷業界熱捧，不少巨頭都成為投資者，包括傳媒大亨梅鐸等、前國務卿季辛吉、前國防部長威廉培里，以及現任美國總統拜登在擔任副總統時都曾參觀過她的公司，2015年Elizabeth被《時代雜誌》選為最具影響力人物之一，並入獲《福布斯》女富豪，公司市值一度高達90億美元。被捧為「女版Steve Job」的她，平日出差都坐坐私人飛機，生活十分奢華。

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謊話被揭面臨重刑

雖然Elizabeth擁有高超的演說技巧，向業界一直推銷到她的宏願，可是現實中她和團隊卻未能成功開創此技術，面對研發過程不斷失敗，但Elizabeth沒有面對現實，反而用一個接一個大話掩飾真相，並企圖募集更多投資者加入。

她在過程中曾把所謂成功研發的驗血機向各界推銷，其實只不過是將傳統的驗血機在外表上重新包裝，而當中的數據也是偽造出來。

最後一連串的謊言，終於令投資者起疑，Elizabeth亦未能再隱藏事實，2018年她遭檢控九項電匯詐欺及兩項共謀電匯詐欺起訴，當中4項罪名成立，每項最高面臨20年的刑期，及要負擔巨額賠償費用。