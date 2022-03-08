【隔離生活】港男強檢呈陽性被送青衣隔離　直擊方艙醫院內部禁煙酒無WIFI

▲ 港男分享青衣方艙醫院內部情形。

本港疫情持續，青衣社區隔離設施（又稱「方艙醫院」）已建成並正式啟用，陸續讓無病徵或病徵輕微的染疫者入住。有港男最近就在網上分享，因所住大廈被圍封強檢，結果呈陽性後被送往青衣方艙醫院接受隔離，一睹內部環境及設備。

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事主周日（6日）在「香港討論區」發帖分享入住方艙醫院的經過。他表示自己所住的大廈因被圍封強檢，而證實他與家人確診。事主本身已接種3劑復必泰疫苗，他表示自己發病症狀最輕微，是全家最後一個發病。雖然病症不嚴重，並稱「全家都可以自理」，但也未能居家隔離。有網民好奇是否事主住所比較接近青衣，獲事主回覆：

我住九龍東都送過嚟，唔關近遠事，陽性就送過嚟。

事主繼續分享，青衣方艙醫院每間房有3張床，他與家人同住一間房，房內有冷氣機、熱水煲、每人3支水，但沒有微波爐、WiFi，也沒有風筒毛巾：

佢地提供只有拖板，枕頭被鋪，熱水壺，抬頭燈，牙膏牙擦有（最好再自備）罐頭，洗頭沖涼液，洗手液，餅乾，紙杯，紙碟，厠紙，抹手紙，紙包飲品，祝君好運毛巾（暫時）

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事主到達方艙醫院時已是晚上9時，被送入去後即獲發放飯盒：「在家還好，唔使執咁多嘢，又唔使由天光等到天黑。」而他亦分享了獲派發的物資包，包括維他奶、杯麵、梳打餅、廁紙、牙刷、筷子等。

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他又表示方艙醫院無藥物供應，因此提醒網民「自己記得帶齊藥去備戰」，而他自己就帶了一些抗生素、止痛、傷風素等藥物。而他亦指出，隔離設施條件內列明「不可明火，飲酒，食煙」，提醒吸煙者不可食煙。有網民好奇事主何時才能離開，惟他回答：「未知，睇你幾時陰性」獲不少網民留言，祝福他早日康復。

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責任編輯：羅嘉欣