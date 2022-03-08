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【婦女節】特首稱女性是確保一國兩制行穩致遠堅實力量　讚揚本港女性抗疫中發揮守護者角色

社會 12:02 2022/03/08

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行政長官在二○二二年國際婦女節慶祝短片致辭。（新聞處提供）

今日（8日）為國際婦女節，行政長官林鄭月娥拍片賀節日。林鄭月娥表示，回顧過去四分一世紀努力的成果，女性一直是確保「一國兩制」在香港特區行穩致遠的堅實力量，目前女性公務員和女性首長級公務員佔整體公務員人數近四成；香港女性亦發揮着「守護者」的角色，從兩年多的抗疫工作便可見一斑。

行政長官林鄭月娥在片中指，本屆特區政府一直致力締造有利環境，確保婦女能公平地獲得社會上的資源和機會，同時推動婦女積極參與社會事務，過去已相繼落實的政策措施包括將法定產假增至14星期、加強幼兒照顧服務、在政府處所內設置更多育嬰間，以及修例保障餵哺母乳的婦女免受歧視。

她又稱許多醫護、前線和幕後抗疫人員、義工等都是女性，她們一直堅守崗位，不分晝夜打好這場艱巨的抗疫戰，努力不懈地守護廣大市民的身體健康，當中不少更身兼兩職，同時擔當照顧家中長幼的中流砥柱，向她們致以最衷心謝意和充分肯定。

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責任編輯：余思嵐

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