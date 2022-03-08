【方艙醫院】青衣社區隔離設施入住率近8成　提供清真及素食等食物款式

▲ 青衣社區隔離設施。（資料圖片）

消防處推出網上平台供快測陽性者聯絡，以便安排送入社區隔離設施。保安局今日（8日）表示，新服務平台反應良好，截至今日凌晨，青衣社區隔離設施內近970個房間已由隔離人士入住，佔可用房間接近8成，並陸續有患者獲安排入住。

局方指，已提出一系列的改善措施，包括

主動與入住人士溝通，因應他們的意見及需求，盡力提供適切服務

考慮到患者身體情況，提供合適食物。食物供應商每日提供四款含有蔬菜和肉類的膳食，更有清真及素食款式以供選擇，並送上水果

在洗手間內添置消毒洗手液，外判清潔公司會加強消毒及清潔，確保洗手間及淋浴間環境更加衞生。

另外，局方稱可為入住人士每天提供免費報紙，正安排提供其他書刊雜誌、為接受隔離家庭的小童提供玩具、讓隔離人士免費瀏覽不同網上娛樂平台，及透過電訊公司加設5G網路覆蓋，如有需要贈送免費本地數據。

當局強調，安排沒有病徵或徵狀輕微的新冠肺炎確診者入住隔離設施，相關人員有權把有關確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，可能觸犯妨礙公職人員的罪行，可以被罰款5,000元及判處監禁兩個月。如果確診人士在隔離期間離開隔離地點，亦有機會被罰款5,000元及判處監禁六個月。

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責任編輯：余思嵐