【家族榮耀】郭政鴻演愛妻號獲網民讚賞　為妻女北上發展成功置業

▲ 郭政鴻飾演老實竉妻愛，演出獲觀眾讚賞。

TVB劇集《家族榮耀》近日正在播映中，楊茜堯、李彩華及熊黛林三位妯娌的角力成為劇裡焦點，當中郭政鴻飾演馬家長子馬耀宗，過往演慣反派的郭政鴻今次飾演敦厚老實的愛妻號，日前播映的第20集講述二少奶甄芯揭破彩薇（熊黛琳飾）醜事，耀宗出力護妻！

現實中的郭政鴻同樣為顧家好男人，為了妻女他選擇北上發展，除了可以多了時間享受家庭生活外，吸金力大增的他亦成功置業，讓一家四口可安居樂業。

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突破既有形象

上周五播映的《家族榮耀》第20集，講述來娣在生日會上無意間打開甄芯手機裡的影片，原來甄芯「使橫手」揭破彩薇害到賈洛儀小產，只見彩薇精神幾乎崩潰，耀宗帶她去新加坡休養，甄芯全權負責馬氏日常工作。

郭政鴻今次飾演一名好好先生，愛妻又愛家庭，性格老實甚至帶點懦弱，他說：「 等了這麼多年，終於等到馬耀宗這個角色。由於有武打動作底子，所以自己一直都是拍動作戲或演反派居多，好開心今次的新嘗試能得到觀眾稱讚！ 」

他直接言角色跟真實的自己有點相似，故演來沒太大難度，政鴻說：「可能因為這個角色和我現實的身份有點相似，大家都是育有兩個女兒的爸爸，又要同時兼顧事業與家庭，所以比較容易拿捏這角色的心態。」

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忍笑考演技

說到《家族榮耀 》早前播出一幕戲講述彩薇被揭發醜事，於家人面前遭指責，頓時情緒崩潰。

政鴻直言是從影以來其中一場最深刻的戲，因為心情有如「天堂與地獄」的差別。

事緣拍攝期間 Manna 姐（陳曼娜飾）想大聲怒罵熊黛林，怎料她一時口快，把熊黛林在劇中的名字「葉彩薇」叫為「葉子楣」，原本情緒高漲的政鴻聽見後，只能忍住笑出來，直言當時自己的臉部肌肉真的不懂如何反應。

▲ 郭政鴻近年北上發展。

連環爆Seed獲讚

政鴻回憶稱，說導演一喊cut，他和羅子溢馬上「笑到流眼淚」：「所以這場加入 了『笑話』的崩潰戲，除了考驗熊黛林之外，亦考驗了我們其他同場演員的演 技!」

其實早前劇情講到彩薇喪父後變得瘋瘋癲癲，更情緒爆發惹怒女兒，郭政鴻所演馬耀宗即連環爆Seed鬧爆：「夠喇，你可唔可以畀我抖吓？」、「老婆，你唔好再發神經喇，你再係咁落去我同兩個女都會好痛苦架」政鴻的演出獲網民激讚。

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享受天倫樂

政鴻目前在香港拍攝網劇「叠影狙擊」，不過受疫情影響， 他暫時不用每天開工，但可以因此享受一下天倫之樂。

入行35年的郭政鴻演戲資歷豐富，他在TVB演出劇集超過100部，曾在《西遊記（貳）》飾演「通臂猿猴」獲觀眾關注，及至2015年，郭政鴻離開TVB轉戰內地，靠拍劇、登台及帶貨賺錢，短短數年間吸金力大增。

▲ 兩名寶寶女。（被訪者提供）

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有報道指，他近年以1,180萬元購入黃大仙某屋苑的連天台特色單位，曾歷婚姻失敗的郭政鴻於2011年再婚，婚後育有兩名女兒。

他坦言外闖發展是為了家庭為了，工作量減少，變相多了時間陪伴家人，另外近日成功儲錢買樓，可以讓妻女有個安樂蝸，看來現實中的政鴻也是一位好老公。