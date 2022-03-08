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【快速測試】方保僑指快測平台未見混亂情況　料平台可助當局分流患者

社會 12:18 2022/03/08

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資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

港府早前公布市民自行檢測後得出陽性結果，均應視為檢測陽性個案。而衞生防護中心昨日（7日）晚上推出快速測試陽性網上呈報平台，正式登記過去10日從未上報的快測確診數字。一文看清快速測試平台登記方法及詳情。即看：【下一頁】

資訊科技商會榮譽會長方保僑今早（8日）在電台節目中指出，昨晚見到有關網站當有百多人排隊時，只需等候幾分鐘，亦未見有混亂情況。他又說，相關平台的設計只是一般填寫表格的模式，估計當局除用作記錄確診數字以外，最重要是協助當局分流，了解患者是否需要到醫院就醫、隔離或在家等候等。

他又認為在設計及建立網站方面花時約一星期不算太久，相信網站仍有不少地方可以再修改，包括是是否可讓填錯資料的巿民更正等。

現時市民在平台完成初步申報後，就會收到手機短訊，他們須使用短訊提供的連結上載證明文件。方保僑表示，由於呈報的網站沒有太多驗證功能，而市民手機收到短訊及有關連結，就會屬於其本人，以作呈交有關資料，一定程度上有驗證作用。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩

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