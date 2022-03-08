【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨

▲ 陳凱琳曬出多張齊蔭童年照，可見小時候已經眼大大似混血兒。

30歲靚媽陳凱琳（Grace）活躍社交平台，經常轉換不同形象拍片，近日Grace分享自己剪了齊蔭頭，並剪輯以前的齊蔭童年照作對比，可見Grace由細靚到大，小時候更似一名混血兒，Grace的媽媽Connie曾就此有一番解畫。

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Grace最近由中間分界的髮型剪成齊蔭頭，並拍片上載IG展示靚靚新髮型，留言表示︰「My Fringe through the years, i love ‘em all, but which is your favorite?（這些年來的瀏海，我全都喜歡，但你最喜歡哪一個？）」

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她曬出多張童年照包括1993年2歲多時的幼稚園校服相，至1996年5歲時坐纜車的照片等，原來小時候的她都留着齊蔭頭，加上一雙大眼睛，樣子非常可愛，之後到18歲再剪齊蔭頭。

30歲的Grace今次再剪齊蔭頭顯得減齡，獲網民大讚她甚麼時候也很可愛，好姊妹龔嘉欣亦留言讚「Always the best」，Grace回覆稱每次剪齊蔭頭都感覺年輕了！

▲ 陳凱琳與媽媽Connie感情非常好。（IG圖片）

龍鳳胎與大女外貌大不同

Grace家有1姊1弟，大家姐叫Joyce，龍鳳胎弟弟叫Derek，但她與Derek的外表像混血兒，Joyce卻如父母一樣都是中國人樣貌，經常引起外界談論他們一家的外表。

媽媽陳劉惠嫺（Connie）曾上電台節目《舊日的足跡》為子女的外貌解畫：「Grace與Derek出生時與大家姐一樣非常白淨，但突然在14、15歲時眼變大、臉變尖，阿仔更多了鬚根，可能我的媽媽是馬來西亞人，擁有亞裔容貌，他又喜歡戶外活動，又或是加拿大的食物有很多荷爾蒙。」

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由於3姊弟的外貌不同，外界曾流傳大女Joyce因為妹妹較漂亮而感自卑，Connie直言曾問過大女，「當時Joyce直說不會：『她是我妹妹，每個人都靚，只是角度不同，其他人不可以用容貌去分裂我們，否則我會將話題停止。』」

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讚揚女兒熱愛家庭

Connie指Joyce的性格不拘小節並屬運動型；Grace則非常少女，約3、4歲已一定要穿裙子出街，有次更因為去海洋公園不能穿裙，她寧願留在家中。Connie讚兩姊妹的感情要好：「Grace好愛家庭，又崇拜家姐；Joyce則好有創意，屋企聚會都由她安排，令所有人都感到開心。」

Grace出身富裕，5歲時隨家人移居加拿大溫哥華，畢業於當地的聖地尼爾中學及西門菲沙大學（Simon Fraser University，簡稱SFU），屬加拿大名校的SFU是一所公立大學，在2022世界大學排名（QS World University Rankings）中，SFU位列加拿大第13名。

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責任編輯︰王明芳