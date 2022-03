【外貌之謎】陳凱琳曬可愛齊蔭童年照　媽媽親解子女似混血兒原因︰細個好白淨

▲ 陳凱琳曬出多張齊蔭童年照,可見小時候已經眼大大似混血兒。

30歲靚媽陳凱琳(Grace)活躍社交平台,經常轉換不同形象拍片,近日Grace分享自己剪了齊蔭頭,並剪輯以前的齊蔭童年照作對比,可見Grace由細靚到大,小時候更似一名混血兒,Grace的媽媽Connie曾就此有一番解畫。

Grace最近由中間分界的髮型剪成齊蔭頭,並拍片上載IG展示靚靚新髮型,留言表示︰「My Fringe through the years, i love ‘em all, but which is your favorite?(這些年來的瀏海,我全都喜歡,但你最喜歡哪一個?)」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

她曬出多張童年照包括1993年2歲多時的幼稚園校服相,至1996年5歲時坐纜車的照片等,原來小時候的她都留着齊蔭頭,加上一雙大眼睛,樣子非常可愛,之後到18歲再剪齊蔭頭。

30歲的Grace今次再剪齊蔭頭顯得減齡,獲網民大讚她甚麼時候也很可愛,好姊妹龔嘉欣亦留言讚「Always the best」,Grace回覆稱每次剪齊蔭頭都感覺年輕了!

▲ 陳凱琳與媽媽Connie感情非常好。(IG圖片)

龍鳳胎與大女外貌大不同

Grace家有1姊1弟,大家姐叫Joyce,龍鳳胎弟弟叫Derek,但她與Derek的外表像混血兒,Joyce卻如父母一樣都是中國人樣貌,經常引起外界談論他們一家的外表。

媽媽陳劉惠嫺(Connie)曾上電台節目《舊日的足跡》為子女的外貌解畫:「Grace與Derek出生時與大家姐一樣非常白淨,但突然在14、15歲時眼變大、臉變尖,阿仔更多了鬚根,可能我的媽媽是馬來西亞人,擁有亞裔容貌,他又喜歡戶外活動,又或是加拿大的食物有很多荷爾蒙。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

由於3姊弟的外貌不同,外界曾流傳大女Joyce因為妹妹較漂亮而感自卑,Connie直言曾問過大女,「當時Joyce直說不會:『她是我妹妹,每個人都靚,只是角度不同,其他人不可以用容貌去分裂我們,否則我會將話題停止。』」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

讚揚女兒熱愛家庭

Connie指Joyce的性格不拘小節並屬運動型;Grace則非常少女,約3、4歲已一定要穿裙子出街,有次更因為去海洋公園不能穿裙,她寧願留在家中。Connie讚兩姊妹的感情要好:「Grace好愛家庭,又崇拜家姐;Joyce則好有創意,屋企聚會都由她安排,令所有人都感到開心。」

Grace出身富裕,5歲時隨家人移居加拿大溫哥華,畢業於當地的聖地尼爾中學及西門菲沙大學(Simon Fraser University,簡稱SFU),屬加拿大名校的SFU是一所公立大學,在2022世界大學排名(QS World University Rankings)中,SFU位列加拿大第13名。

責任編輯︰王明芳