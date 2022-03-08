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【娛圈孝順女】佘詩曼暫停內地掘金返港照顧媽媽　有大隻型男陪伴阿佘出入

娛樂 13:49 2022/03/08

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阿佘是孝順女。

視后佘詩曼（阿佘）近年工作重心轉移在內地，更拍下《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》和《燕雲台》等受歡迎的劇集，令阿佘人氣在內地不斷上升，更接下不少綜藝節目及廣告，可說豬籠入水。

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阿佘回港照顧媽媽  有大隻型男相伴

近日有指曾經歷大病的佘媽媽身體抱恙，不時現身中環一間專科診所，並接受檢查。雖然佘詩曼一向以工作為重，不過向來孝順的阿佘，即使現正要在內地拍新劇《今天的她們》，都立即放下工作撲返香港照顧媽媽，果然是圈中的模範孝順女。

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阿佘擇偶條件

不過，據知阿佘今次返港並非一個人，有指其身邊出現一位年約40歲的大隻型男，不但多次做司機接送阿佘，還陪伴她貼身服侍佘媽媽，更一行三人現身西貢市中心，選購有機蔬果又買靚魚，隨後型男直駛去阿佘的西貢寓所開餐，相信由阿佘親自下廚。

事實阿佘的事業成績受大家肯定，不過其感情一直未有着落，令不少粉絲都替她着急，更希望阿佘早日找到真命天子。

而阿佘亦曾說過望能找有才華、又能令她仰慕的男士，更表明不會為結婚而結婚，一定要找一個自己非常喜歡又互相欣賞學習的人，才能相伴到老。

撰文 : TOPick柴犬出動

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