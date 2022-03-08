【牛扒外賣】白色情人節在家歎Morton’s自煮牛扒餐 兩位698元送限定心型紐約芝士餅

▲ Morton’s 自煮牛扒套餐慶祝白色情人節，附有詳細煮食步驟。 (餐廳提供)

Morton’s The Steakhouse 餐廳為了慶祝 3 月 14 日的白色情人節，設計了一款特於 3 月 12-14日期間，Table for Two 二人套餐 ($698）。套餐包括兩份 6 安士免翁牛柳及 5 安士深海龍蝦尾，配以一份配菜。

除此之外，套餐亦包括一份健康的田園沙律，最後有難以抗拒的甜蜜精緻甜品，客人可與摯愛分享限定心型紐約芝士餅，為浪漫的晚上劃上甜蜜句號。

客人亦可選擇以一份 16 安士肉眼牛扒代替兩份免翁牛柳（$798，連配菜及甜品各一份）。

餐廳更加送限定心型紐約芝士餅，而此自煮牛扒套餐內均附上詳細的烹煮牛扒方法，無論是男女朋友，都能大顯身手，及輕鬆享用星級扒房的經典美食。

當然，餐廳亦歡迎客人這兩天親臨堂食，會為所有於餐廳慶祝白色情人節的客人送上額外心意，包括個人化餐牌、即影即有合照連相框，寫上愛侣名字的精緻甜品以及獨特的枱面裝飾，令難忘的一日添浪漫。

地址：尖沙咀彌敦道 20 號喜來登酒店 4 樓

電話：2732 2343

備註：外賣自取於周一至日 11am-8pm（最後下單時間為 7:30pm）。

記者：郭秀芳