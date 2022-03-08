【趁火打劫】網上買賣平台出現炒價藥物貴4倍　街坊心痛遇徬徨港爸撲BB退燒藥

▲ 網上買賣平台出現炒價藥物貴4倍，網民斥責賣家無良。

Omicron傳播力驚人，本港確診數字高企，很多確診者需購藥物自救，亦有不少市民購買藥物看門口，可是有網上買賣平台出現炒價藥物，當中包括兒童藥物貴逾1倍，網民斥賣家無良，再者網上售賣藥劑製品或涉犯法。

昨日（7日），有網民在Facebook群組「將軍澳主場」發帖，帖文刊登了3張網上買賣平台Carousell截圖，來自3位賣家出售不同的藥物，包括兒童藥物貴逾1倍。發帖網民斥責：

小朋友藥水都要炒貴一倍多，需要的就買唔到，買到的就藥都炒到那麼貴！我當然無幫佢買啦，純粹見到覺得好無良！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

涉囤積藥物牟利炒價4倍

其中一位賣家圖片見到有5盒必理痛兒童藥水60ml，開價每支$180，查看大型生活用品藥妝店的定價為$80至$86不等，即賣家將藥物高價炒貴逾1倍，並涉囤積藥物牟利。另一位賣家以$249放售20粒裝特效必理痛，市場售價只是$55至$65左右，炒價高達4倍。

另一位賣家開價$1000捆綁出售1盒30粒裝的必理痛、4盒傷風感冒熱飲及2盒傷風咳丸，參看生活用品藥妝店的定價，3款貨品原價分別約售$80、$70和$80，即本身售價大約為$520 ，網上賣貴近1倍，而且其中傷風感冒熱飲在市場相較不缺貨，有關賣家以捆綁式手法賣貨。

最新影片：

網民斥責趁火打劫

將軍澳街坊網民斥責賣家趁火打劫，發疫財，人性很醜陋。有位街坊留言分享所見，有日在藥房買東西時，聽到有位爸爸很徬徨地問藥房有否BB塞肛退燒藥，目睹此情景大感心痛，「我喺隔離聽住覺得好慘」，她呼籲買藥不要過分囤積，用作賺錢更是「啲人真係好賤完全毫無良知」。其他網民留言如下：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

網上售賣藥劑製品受法例規管

TOPick記者截稿前到買賣平台Carousell查看，已不見以上3則帖文，但有發現其他賣家高價出售藥物，如以$160賣36粒裝幸福傷風咳素，市售約$115左右。Carousell買賣平台有註明提醒字句：「我哋建議所有買家避免購買來源不明，或含有不明成份嘅產品，並喺適當時諮詢醫生或醫療專業人士」。

消委會提及在本港購買藥物時，應該留意已註冊的藥劑製品的包裝上，印有「HK-XXXXX」樣式的香港註冊號碼，消費者不應購買來歷不明的藥物。此外，任何人士不論經任何途徑（包括互聯網）非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及處方藥即屬違法

根據《藥劑業及毒藥條例》（香港法例第138章），任何違反有關規定 ，包括在網上銷售這些藥劑製品的人士，一經定罪，可被罰款港幣10萬元及監禁兩年。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳