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【快速測試】慧妍雅集共捐贈11,500套新冠病毒快速測試裝　逾3萬個外科口罩及可重用口罩

社會 12:58 2022/03/08

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慧妍雅集共捐贈11,500套新冠病毒快速測試裝。（慧妍雅集提供）

慧妍雅集今日（8日）表示，為有急切需要之團體持續捐出第二批新冠病毒快速測試裝，暫時累計共捐出11,500套。

慧妍雅集指，執行委員會會長劉倩婷及司庫周麗明於本月4日代表本會送贈1,000套快速檢測套裝予匡智會，將會由匡智會分發至轄下有急切需要之智障人士院舍及家庭。另外，3,000套快速檢測套裝已於兩星期前分別送抵有需要之團體，解燃眉之急。第三批共7,500套亦已安排於日內陸續送到，向有需要團體提供協助。

受惠團體包括香港單親協會、九龍婦女聯會、香港心理衛生會、匡智會、惜食堂、得生團契–青少年生命培訓基地、自強協會–肢體 殘障人士及照顧者資源中心，支援基層人士、低收入家庭、獨居長者、復康院舍及肢體殘疾人士。

另外，慧妍雅集稱已捐出超過3萬個外科口罩及可重用口罩予不同社福團體。

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責任編輯：余思嵐

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