【社區抗疫】周大福企業社會方案向60間院舍捐贈抗疫物資　料逾5千名院友職員受惠【不斷更新】

▲ 不少市民今日到疫苗接種中心打針。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情持續，多間機構紛紛捐出款項及物資，支援社區不同人士的需要。

【13:45】

CTFE Social Solutions 周大福企業社會方案宣布向全港60間安老院及殘疾人士院舍捐贈逾 4.5萬件抗疫物資，預計超過4,200名院友及1,400名院舍職員受惠。

捐贈物資包括逾1.1萬套保護衣及2萬個KN95外科口罩，連同醫護帽、N95 防護口罩、 防護面罩、眼罩、醫護手套及衛生濕巾，所有物資將透過健康教育基金會在未來一星期運 送至各間受惠院舍，包括東海愛兒之家、温馨復康中心、益康護老院等。

【12:55】

慧妍雅集今日（8日）表示，為有急切需要之團體持續捐出第二批新冠病毒快速測試裝，暫時累計共捐出11,500套；另捐出超過3萬個外科口罩及可重用口罩予不同社福團體。

▲ 慧妍雅集共捐贈11,500套新冠病毒快速測試裝。（慧妍雅集提供）

慧妍雅集指，執行委員會會長劉倩婷及司庫周麗明於本月4日代表本會送贈1,000套快速檢測套裝予匡智會，將會由匡智會分發至轄下有急切需要之智障人士院舍及家庭。另外，3,000套快速檢測套裝已於兩星期前分別送抵有需要之團體，解燃眉之急。第三批共7,500套亦已安排於日內陸續送到，向有需要團體提供協助。

受惠團體包括香港單親協會、九龍婦女聯會、香港心理衛生會、匡智會、惜食堂、得生團契–青少年生命培訓基地、自強協會–肢體 殘障人士及照顧者資源中心，支援基層人士、低收入家庭、獨居長者、復康院舍及肢體殘疾人士。

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責任編輯：TOPick港聞組