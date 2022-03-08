【私院支援】明德國際醫院為新冠輕症病人提供診症服務　市民須先預約及做快速檢測

▲ 明德國際醫院今日公布新冠輕症病人現可於明德接受醫療諮詢。（明德國際醫院提供圖片）

疫情下公立醫院承受巨大壓力，當局正尋求私家醫院援助。明德國際醫院今日（8日）公布，新冠輕症病人現可於明德接受醫療諮詢，醫院亦提出增加醫管局轉介乳癌病人的數目，擬將一半的內外科病床預留予醫管局的轉介個案。

明德國際醫院今日公布，門診部會為有呼吸道症狀的病人和新冠輕症病人提供支持。病人可接受醫生診症、獲取基本藥物和醫療建議，而市民診症前必須先預約，預約電話 2849 1500，到院後先作快速新冠檢測。

不過，由於設施所限，醫院現時未能為新冠病人提供住院服務。醫院沒有負壓房間的設施，故專注於提升接收公院的轉介數目，照顧急需手術治療的癌症病人。醫院亦正研究將部分病房將部分病房變成單向空氣流動的可行性。

明德國際醫院行政總裁貝歌妮表示，明白大眾希望更容易獲取醫療服務，醫院現正與政府部門共同合作，以支持公營醫療系統。

在公私營合作方面，醫院表示會全力支持醫管局，並一直有接收其要求的轉介個案，過去由6間公院接收95個乳癌手術個案，並於近日疫情爆發期間與醫管局達成協議，將數目提升兩成，希望日後將一半的內外科病床預留予醫管局轉介的非新冠個案。

另外，院方指，由於醫院3成的人手因感染新冠肺炎或屬密切接觸者而未能上班，故現時服務受到限制。醫院已大幅度減少非緊急服務以及作出服務調整，以維持醫療服務和增加接收醫管局的轉介病人。

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責任編輯：郭詩詩