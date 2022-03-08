【繼續追夢】離開TVB經濟拮据曾開Uber　張明偉不想律師爸爸失望轉戰幕後

憑處境劇《愛·回家之開心速遞》George一角而為觀眾所熟悉的張明偉，因為公開演唱一首歌去年被TVB「雪藏」，其實到下月他才跟TVB完約，但他已經消失於幕前，近日他接受主持陳志雲邀請，於網上節目《Stephen．傾》分享離開TVB後的生活。

受疫情影響加上沒有了TVB的收入，張明偉坦言經濟受影響，坦言手緊的他強調不會向家人伸手求救，他感激家人對他的無限量支持。

我仲同屋企人住，已經係最大嘅支持，好開心阿媽未踢我走，我有畀家用，但近排手緊，阿媽都明白。

翻查明偉社交網，見他離開TVB後的生活仍然多姿多彩，去了美國登台唱歌，最近有上ViuTV節目《Chill Club》交流音樂，粉絲留言好開心能夠在電視上見到他，而近日他更灌錄了新歌，更為歌曲拍MV，由他自己做導演，他說：



大家睇我鏡頭前演出就多，但今次做埋MV導演，真係精神緊張但又好興奮。不過講真我未夠班……全靠呢一班好拍檔。最開心嘅係，第一次可以俾大家用我嘅視覺看世界。

雖然被TVB放棄，但張明偉仍然向演藝夢之路進發。張明偉在陳志雲節目中坦言覺得自己仍然還年輕，有很多事可以做，他仍曾做過Uber養活自己：



年輕力壯，做乜都得，只係接唔接受到自己做呢啲嘢。好多地方嘅大明星，初初都係咁，做任何工種去支持自己夢想，都好正常啫！

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張明偉對自己要求甚高，就算經濟拮据，都不會向家人求援，全因為他有個厲害的爸爸，明偉自言不想令爸爸失望：「唔想衰畀佢睇！」張明偉的爸爸張永森背景強勁，絕不簡單，張爸爸是本地著名律師，前立法會議員，1993年獲委任為太平紳士，2016年獲頒授銅紫荊星章。除了爸爸以外，哥哥也是律師，而媽媽則是老師，曾任職教育署（前身教育局），可謂一門多傑。

名校出身

而張明偉自小讀書都非常努力，中學就讀長沙灣天主教英文中學，該校是香港傳統著名男校，以自強不息為校訓，培養學生奮發自強，修身不懈的人生態度，會考完後張明偉到美國升學，成功考入全美國大學申請人數最多，競爭最激烈的公立大學之一洛杉磯加利福尼亞大學的（University of California, Los Angeles（UCLA）），就讀傳理系的他，沒有向相關行業發展，反而對演藝產生興趣，加入TVB第25期藝員訓練班後，曾做PA，後來轉做幕前，但可惜一直獲分派閒角。



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責任編輯:陳麗薇