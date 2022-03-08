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【抗疫藥物】誤服連花清瘟膠囊後頭暈腹瀉　中醫籲4類人忌服＋分享紓緩方法

醫生診症室 13:36 2022/03/08

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中醫師指出，有求診者自行服用連花清瘟膠囊後頭暈、腹瀉，呼籲4類人慎服。

為紓緩確診後不適症狀，部份市民會購買連花清瘟膠囊。註冊中醫師彭子芯發現，近日不少患者自行服用此藥後，出現頭暈、腹瀉等問題。她指出，有4類人不宜自服連花清瘟膠囊，否則適得其反。她亦列出確診後常見的症狀，以及有助紓緩的藥物讓大家參考。

彭醫師在其facebook專頁表示，就近日案例所見，快速測試呈陰性人士不一定沒染疫。不少患者出現症狀2至4天後，做快速測試才顯示為陽性。

感染新冠肺炎後，初起常見症狀包括：咽喉不適、發冷發熱、疲勞骨痛。彭醫師建議，若出現上述症狀，即使未出現陽性，也宜及早治療。

最新影片推介：

4類人慎服連花清瘟膠囊

不過，藥物不能胡亂服用，須配合症狀及體質。彭醫師指出，有患者自行服用連花清瘟膠囊後，出現頭暈、發冷加重、咳嗽、腹瀉等問題。她警告，以下4類人士絕不能自行服用連花清瘟膠囊：

  • 1.發冷為主，沒有發燒，或發熱不明顯
  • 2.腸胃不適，出現腹瀉、反胃症狀
  • 3.極度疲倦、肢體重聚
  • 4.平素體質偏寒人士

確診後常見症狀及治療方法

彭醫師稱，近日疫症大爆發，幾天內已為數十位確診者透過視像診症。常見症狀可分為4類：咽喉症狀、鼻部症狀、全身症狀、腸胃症狀。

她列出4類症狀的例子，並分享各種症狀的中藥治療方法，讓有需要人士了解、參考：

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她表示，若自己或身邊親友染疫，勿太慌張失措，因大部份人得到適當藥物治療後，也可在短期內紓緩、康復，痊癒後遺下的問題也可經過調理恢復。

內容獲「彭子芯 中醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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