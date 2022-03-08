【第五波疫情】民政署向少數族裔派發抗疫物資　包括清真食物、消毒物品及快速檢測套

▲ （新聞處提供）

民政事務總署今日（8日）表示，在油尖旺向少數族裔人士派發中央援港的抗疫物資、為有需要的確診者提供居家抗疫的物資包、舉辦各類疫苗接種活動，以及循不同途徑為少數族裔人士提供抗疫訊息。

署方指，油尖旺民政處連日到區內不同地點，向少數族裔居民和較多少數族裔人士居住大廈的清潔及物管員工派發中央援港物資，包括快速測試套裝。油尖旺民政事務專員余健強到訪區內不同地方，將快速測試套裝轉交予少數族裔組織代表，請他們分發給區內更多少數族裔人士。



另外，油尖旺民政處支持九龍樂善堂推出「居家抗疫支援計劃」，並邀請區內支援少數族裔的機構參與，為確診而需要家居隔離的少數族裔家庭提供抗疫物資包，包括清真食物、消毒物品及快速檢測套裝，以支援他們留家抗疫。

油尖旺民政處亦與不同機構合作舉辦多場疫苗接種活動，為少數族裔人士及小學和幼稚園學生提供特定時段，方便他們預約接種。在尖沙咀彌敦道136A號尖沙咀會堂 舉辦的社區疫苗接種活動，該活動會延長至本月31日，為3歲或以上市民提供科興疫苗。

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責任編輯：余思嵐