【飛虎3壯志英雄】郭晉安久違吊威吔掙扎近一小時　自爆着紙底褲吊威吔瘀事

▲ 郭晉安久違吊威吔掙扎近一粒鐘，自爆着紙底褲吊威吔瘀事。

由邵氏兄弟、優酷聯合出品的《飛虎3壯志英雄》，昨晚（3月7日）播出第11集，劇情講到恐怖組織瓦干布綁架了杜文彬（郭晉安飾）妹妹杜以盈（姚子羚飾），瓦干布領袖Leo（Jai Day飾）要求杜文彬交出化武DH2，杜文彬救妹心切，企圖甩開S Team跟蹤獨自深入險境與Leo交易。

杜文彬交出DH2欲救回人質之際，Leo收到神秘訊息指杜文彬拿着的是假貨，Leo遂要脅杜文彬說出真正的DH2下落兼打杜文彬毒針。此時秘密跟蹤杜文彬的S Team趕到並與瓦干布展開激烈槍戰，最終救出杜文彬兩兄妹。Leo及Renee（何慈茵飾）趁亂逃走，許俊飛（苗僑偉飾）及時現身。

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視帝郭晉安雖已年屆57歲，但昨晚從行人天橋跳到行駛中的貨車上一幕，令網友大為驚艷：「咁高跳落嚟，睇見都牙煙！」、「大佬！係咪親身上陣架？」。

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另S Team與瓦干布於廢棄車場發生的激烈槍戰，畫面亦相當震撼，不少觀眾看後大呼過癮：「槍戰睇到透不到氣，電視劇好少咁激烈。」、「好落本，幾場槍戰都有高潮」、「今輯商場大戰同廢車場大戰都好精彩 真係激烈駁火。」

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郭晉安早前接受無綫娛樂新聞台節目《Star Talk》專訪時，透露接拍劇集前有問過劇組需否操肌，但劇組指由於其角色是生意人、故要求他谷肚腩。而順應指示增磅的安仔，吊威吔當日更是叫苦連天：「嘩！我驚到吖！我真係好多年冇吊過威吔，以前真係夠膽死喺城樓吊落嚟，NG再嚟過都冇問題。」

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他透露當日拍攝足足試跳試了一個小時：「我嘥咗大家起碼一個鐘，先至完成到嗰個shot。」問到之後會否再挑戰吊威吔？安仔猶疑一會後笑言：「唔知呀，睇吓點吊啦，吊威吔有好多種嘅，打橫飛又冇乜嘢，一Jump咁跳落嚟嗰隻就會驚啲。」

身為三屆「視帝」的安仔，還自爆吊威吔辛酸史：「以前拍劇真係好辛苦、好少休息時間，好多時沖完涼之後冇底褲着，我就會去便利店買紙底褲，一日一條好方便。咁嗰日我就着住條紙底褲吊威吔啦，吊完之後助手幫我拆威吔時發現成條紙底褲已經溶咗，得番嗰三條橡膠。」

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安仔之後更自嘲謂：「我之後有問過人，原來冇人試過好似我咁着紙底褲著到粉碎，依家直頭冇人會着紙底褲吊威吔！」

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