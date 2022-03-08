【喉嚨痛】喉嚨劇痛如刀割　專家教10招自救紓緩症狀

▲ 喉嚨劇痛超難受，專家教10招自救紓緩症狀。

第五波疫情嚴峻，人人自危，不少市民出現喉嚨痛等症狀，如暫時未能求醫，可以如何自救？外國健康網站「Prevention」分享了10種紓緩喉嚨痛不適的方法。

1.用鹽水漱口

鹽水可以消除引起咽喉刺激的酸味，平息發炎，亦可將感染或刺激物帶離喉嚨。來自美國馬里蘭州的家庭醫生Mia Finkelston建議，以240毫升的溫水溶解1/2至1/4的鹽，每隔1至2小時用鹽水漱口一次，有助減輕喉嚨不適。

2.喝冰飲料

如沒有咳嗽、頭暈等感冒症狀，可喝冰水等飲品減緩喉嚨痛，Mia Finkelston表示，喝冰冷的飲品能短暫的麻痺的喉嚨，也能平息一些引起疼痛的炎症。

3.吃雪條

假如本身沒有感冒，可以吃雪條對付因過度使用喉嚨或胃酸倒流引起喉嚨痛。但要留意，應避免進食柑橘口味的雪條，否則可能引起胃食道倒流，從而加重症狀。

4.避免吃酸性食物

肯塔基大學醫學院頭頸外科醫生Brett Comer指了，胃酸逆流是造成喉嚨痛的常見因素，因此他建議，避免喝有氣飲料、吃油炸食品和柑橘類水果，如檸檬或橘子，而睡前一小時也要避免進食，以免促使胃酸倒流。

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5.服用制酸劑

如是胃酸倒流造成的喉嚨痛，服用制酸劑等藥物可能有助從源頭消除喉嚨痛。

6.喝薑黃茶

Mia Finkelston表示，薑黃被證實有效對抗發炎，因此可用於紓緩喉嚨痛。

7.服用止痛藥

Mia Finkelston指出，含有布洛芬（ibuprofen）成份的止痛藥可緩解腫脹和刺激，有助紓緩喉嚨不適，但謹記要遵循標籤上的劑量說明來使用。

8.多休息

充足的睡眠和遠離生活中常見的壓力源，有助強化免疫系統，緩解喉嚨痛。

9.少說話

若因過度使用聲帶、大喊大叫而出現的喉嚨痛，最好的治療方法是多休息，嘗試用較低的聲量進行交談，甚至少說話才能讓疼痛消退。但要注意，避免用氣聲說話，不然更傷聲帶。

10.加濕空氣

乾燥的空氣會刺激喉嚨痛，延長恢復時間，適常使用加濕器或洗個熱水澡，可減輕疼痛。

不過，若然嘗試過以上方法後都未見好轉，喉嚨痛持續超過48小時，有可能是感染了鏈球菌，這時應盡快求醫，有需要服用抗生素或類固醇緩解症狀。

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責任編輯：羅嘉欣