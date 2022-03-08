【牛津研究】感染新冠病毒加速腦部老化　細胞易出現異常多發生在嗅覺上

▲ 有研究拍出，感染新冠病毒會加速腦部老化。

疲情持續肆虐，疫苗的出現及重症率較低的關係，不少國家都如常生活，甚至開通關口。不過有牛津最新研究指出，感染新冠病毒會加速腦部老化，即使有輕微症狀的患者，都會有所影響。

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據《The New York Times》報道，牛津大學神經科學副教授杜奧（Gwenaëlle Douaud）發表最新一份新冠病毒最新研究。

從401名在20年3月至21年4月間染上病毒的患者腦部影像，與384名年齡、社會經濟地位相若的未感染者相互對比。當中發現，年齡51至81歲的人，發現主要與嗅覺相關的大腦區域出現萎縮和組織損傷，其中一些區域還涉及其他大腦功能。

與未染疫者比較，曾感染新冠病毒的受測者喪失較多的大腦灰質，腦部細胞也容易出現異常狀況。當中有許多發生在管理嗅覺的大腦部位上。

杜奧解釋，隨著年齡的增長，人類每年都會失去約0.2至0.3％管理記憶的大腦灰質，而受感染的患者則損失增加0.2%至2%，即使輕微症狀，對大腦產生都有明顯異常。

另外研究團隊也讓受測者接受路徑描繪測驗（Trail Making Test），以測試他們的執行和認知能力，發現腦部組織損失最嚴重者，在測驗中的表現也最差。

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責任編輯：羅嘉欣