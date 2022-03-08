【提早暑假】香港校董學會籲學童停課時盡量留家　並籲家長盡快為學童安排打針

▲ 香港校董學會今日呼籲學童在停課期間盡量逗留在家中。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，教育局早前宣布全港學校3月7日起可陸續提早放「暑假」。香港校董學會今日（8日）呼籲學童在停課期間盡量逗留在家中，減少外出，並強烈呼籲家長盡快安排學童接種新冠疫苗。

香港校董學會表示，本港接連出現抵抗力較弱的幼童和青年學生感染新冠病毒後的死亡個案，情況令人憂慮。學會表示，全力支持和擁護教育局關於不遲於本月17日提前放暑假至復活節後的決定，呼籲學童在停課期間盡量逗留在家中，減少外出；另強烈呼籲家長盡快安排學童接種新冠疫苗，以保障學童健康。

另外，學會表示支持政府設立新冠快速測試陽性呈報系統，希望政府盡快推行全民檢測以達到動態清零的目標：

衷心感謝國家全力、全方位支持香港抗疫，提供財力、物力和人力的支援。

學會亦期望港府可以大力支援各學校的抗疫工作，例如持續派贈充足的抗疫物資予教職員及學生，或安排醫療團隊到校接種疫苗等，又感謝不同學校樂意提供場地作全民檢測用途。學會表示期望社會各界人士齊心抗疫，踴躍捐贈抗疫物資或參與抗疫工作。

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責任編輯：郭詩詩