【夫妻關係】憂孩子長輩中招壓力爆煲　嚴峻疫情考驗夫妻能否共度患難

▲ 夫妻關係在疫境中備受考驗。

確診人數天天創新高之際，香港每個家庭承受的壓力隨之而直綫飈升，眾多夫婦的感情事也正值嚴峻的考驗期。

本來雙方關係已夠惡劣的夫妻，此刻關係會更惡劣。即使是相親相愛的夫妻，當面對前所未有的逆境時，誰人都會容易情緒失控呀！

疫情肆虐的當下，夫妻起齟齬的理由委實是太多了。太太剛從超市迫在人群中拼命搶到有限的食物回家，過程千辛萬苦，折騰得可以用「一眶眼淚」來形容。

甫踏進家裏，丈夫鼻孔噴出不屑氣息：「你做乜去咁耐？」還來不及回氣，丈夫已帶着兒子外出：「我帶阿仔落樓下踩單車透透氣。」這是非常時期呀，還出街？阿仔只得三歲，若染病會極之危險呀，你做阿爸的，個腦是生在屁股的嗎？

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其實，丈夫早已在生太太的氣。他的年邁母親這幾天有點不舒服，喉嚨痛、少少咳、流鼻水和周身骨痛，孝順仔想跑去父母家看個究竟，卻被太太擋門：「你係咪想死呀？若果奶奶中招咁咪會傳染你囉，你係咪想我哋全家都中招呀？」

雖然太太不是全無道理，但心底仍難禁感到她冷血無情，最終他只是將物資送到父母家門外便自行離去，但卻一直心有戚戚然。

我只能誠心將小時候學過的道理，送給苦難中的朋友：「我不企求他人的安慰，只求安慰他人；我不企求他人的諒解，只求諒解他人；我不企求他人的愛護，只求愛護他人……」

全文刊於《經濟日報》，原題為「患難考真情」。

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