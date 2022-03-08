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【抵食飯盒】荃灣$40買超足料海鮮三餸飯　有長腳蟹龍蝦附送汽水與例湯

親子 14:52 2022/03/08

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網民分享荃灣一間超高水準的兩餸飯店菜單。

近年愈來愈多人喜歡光顧兩餸飯店，全因價廉物美，成本亦比自己買餸下廚更低。有網民在社交平台成立「兩餸飯關注組」專頁，吸引大批網民每天分享各區兩餸飯店的價格和食物質素等，交流性價比高的新店。

當中有網民分享荃灣一間人氣兩餸飯店的招牌菜和海鮮菜單，而且份量十足，即使三餸飯亦只需$40!

最新影片推介:

食客表示三餸飯相當足料，價錢經濟實惠。雙餸/三餸飯 $40，淨餸/雙併三併$45。(圖片來源:「兩餸飯關注組」專頁)

兩餸飯由「頹飯」演變成經濟實惠之選，荃灣網民在群組分享在路德圍麗園買入三餸飯，當中餸菜包括長腳蟹、龍蝦及蟹，性價比極高。

今日荃灣麗園有長腳蟹、龍蝦同蟹。老細仲話聽日會有象拔蚌，日日咁食，肥死喇!

點擊大圖了解更多：

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近年兩餸飯的菜式、味道都大幅提升，發文中的海鮮兩餸飯在該區居民心中更是「大件夾抵食」。

一個三餸飯$40有汽水同湯再加一個淨兩餸$45，全部$85兩個人食都食唔晒!

當中餸菜包括長腳蟹、龍蝦及蟹。(圖片來源:「兩餸飯關注組」專頁)

網民亦指該飯店一直以來都提供高水準兩餸飯，更笑言「我真心想問佢有無錢賺㗎」。

甜呀，唔霉肉呀，佢每日親自去街市買海鮮，買新鮮唔係雪藏!老闆仲話諗緊遲d送埋糖水。

高質兩餸飯吸引大批居民購買，網民指購買方法相當特別，需要到門市由職員加入通訊群組或電話下單預訂。

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責任編緝：王明芳

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