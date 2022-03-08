【大S再婚】徐熙媛首度回應婚訊宣布「兩不政策」　大S：我們都有追求幸福的勇氣

▲ 大S回應結婚。

徐熙媛（大S）在今日（3月8日）宣布與韓國組合「酷龍」成員具俊曄再婚，消息震驚華人娛樂圈。對於結婚一事，大S在今日開腔回應媒體表示不會再辦婚禮，同時也不會再育。

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大S珍惜二人緣份

對於為何決定再婚，大S回答指，因為疫情期間，具俊曄不能到台灣，於是唯有結婚，二人才能見面。

大S指，她在20多歲時便認識具俊曄，即使當年二人分手，對大S而言仍是一段很重要的戀情：「我們再重逢，我和他都很珍惜，現在又有戰爭，所以我們都會好好珍惜這緣份。」

大S形容，二人在20多年前是被迫分手，之後具俊曄一直單身：「直到我離婚 ,他立刻打電話給我要我嫁給他。我很感謝我們都有追求幸福的勇氣。」

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大S媽媽和小S回應

至於大S的家人方面，對於有傳具俊曄要帶大S回韓國生活，大S的媽媽表示是沒可能的事，又指小孩需要照顧，大S並不會做出這麼瘋狂誇張的事。

而大S的妹妹小S徐熙娣則表示：「當然祝福姊姊。」但表明其他事都不再作回應。

具俊曄分享榮升人夫

另外，具俊曄接受韓媒訪問分享當人夫的喜悅，他表示偶然聽到大S離婚，鼓起勇氣打了電話問候：「我很忐忑不安，她接起電話非常開心，聽到聲音仿佛回到20年前。」

他回想當時的經過：「我們就這樣通了幾個月的電話，非常想見面，但礙於新冠肺炎疫情，不是家屬沒辦法進到台灣，我只能乾焦急」。

最後就此原因，具俊曄提出結婚，大S亦很快答應，更指二人已非常了解對方，不需要再花時間交往。