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【兩會2022】陳清霞倡借鑒香港培育國際消費中心城市　另在港設亞洲「碳交易中心」

政治 14:53 2022/03/08

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港區全國政協委員、香港友好協進會副會長陳清霞。

全國兩會正在北京召開，港區全國政協委員、香港友好協進會副會長陳清霞提交提案，倡議內地從經營規劃、消費創意、品牌打造、資金支持、法律保障等方面借鑒香港，在培育及建設國際消費中心城市。

陳清霞指，國家在多個城市打造國際消費中心，對於拓展世界博覽會延伸效果，全面對接國際消費市場，加快、加大國內外兩個市場循環，提升中國開放水平和質量，是有力舉措、有效途徑。她認為，內地可結合深入調研，借鑒香港在這方面的成熟運作，助力國際消費中心城市的培育建設。

她又提及，中央領導要求抓緊深化「雙碳」（「碳中和」及「碳達峰」）重大問題研究，形成可操作的政策舉措，建議內地經過調研，結合香港實際，提出利用各種優勢和良好條件，在港設立亞洲「碳交易中心」、著力發展綠色金融的建議，並通過與廣東深度合作，建立起粵港澳大灣區碳經濟體系，協助國家解決「雙碳」問題。      

另外，在進一步擴大金融開放基礎上，陳清霞認為需發揮制度創新優勢，粵港兩地金融監管機構應積極探討，簡化港資銀行到廣東省申請經營許可及開設分支機構的程序和環節，以推進大灣區金融的深度合作。

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記者：陳葆琳

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