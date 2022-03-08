【隔離生活】港男入方艙醫院隔離開箱物資包　自備止痛傷風藥：帶齊藥去備戰【附物資清單】

▲ 港男入住方艙醫院，分享獲分發的物資包。

第5波疫情持續，陸續有無病徵或病徵輕微的患者入住青衣社區隔離設施（又稱「方艙醫院」），其中一名男網民最近就分享自己的隔離生活。除了生活環境之外，他亦公開獲分發的物資包，包括牙膏、牙擦、廁紙、沐浴露及餅乾罐頭等，但就沒有風筒，也沒有麵包、杯麵，他提醒即將入住的市民「自己記得帶齊藥去備戰」，而他亦表示有自備抗生素、止痛及傷風藥應急。

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事主周日（6日）在「香港討論區」發帖分享入住方艙醫院的經歷。他是在所住大廈被圍封強檢期間，與家人一同證實確診，繼而被送入方艙醫院。點擊睇內部環境：

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提到方艙醫院提供的物資，事主表示獲提供拖板、枕頭被鋪、熱水壺、抬頭燈、牙膏、牙擦、罐頭、洗頭水、沖涼液、洗手液、餅乾、紙杯、紙碟、廁紙、抹手紙、紙包飲品以及毛巾。他建議即將入住的人士可帶備以下物資：

風筒

零食

杯麵

麵包

保溫杯

大量藥丸

大量上網數據

掛鉤

足夠替換衣物

數條毛巾

最好再自備牙膏、牙擦

事主與家人帶了連花清瘟膠囊、抗生素、止痛藥、傷風素等藥物，他表示營內沒有提供藥物：「自己記得帶齊藥去備戰。」而他亦提醒要帶麵包送藥：「各位之後有機會入嚟的營友，記得記得要買大量麵包，唔係你無嘢送藥！」

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而他亦提到，由於方艙醫院剛啟用，房間地面滿布塵埃：「一定一定要帶多幾條毛巾，自己整濕佢去抹地，唔係你赤腳同D行李會黑曬。」至於沖涼間方面，他表示「有掛鉤，但不是全部有，另一邊無」，因此建議最好自備掛鉤。

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責任編輯：羅嘉欣