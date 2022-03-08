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【在囚人士】荔枝角收押所及赤柱監獄有在囚人士不適送院後離世　需進行死因研訊

社會 15:04 2022/03/08

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荔枝角收押所及赤柱監獄有在囚人士不適送院後離世，需進行死因研訊。（資料圖片）

荔枝角收押所的一名還押在囚人士及赤柱監獄醫院病房一名在囚人士因病不治。懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭將進行死因研訊。

荔枝角收押所一名54歲患有高血壓、糖尿病和肝硬化及有長期濫藥紀錄的男性還押在囚人士，自2022年3月3日因管有危險藥物罪被還押，一直在院所醫院留醫接受治療。今日（8日）凌晨1時30分，該名還押在囚人士在病房内突然感到不適，懲教人員隨即將他送往公立醫院作進一步治理。其後他情況惡化，延至凌晨3時16分證實不治。

此外，懲教人員今日凌晨3時11分在赤柱監獄醫院病房內發現一名71歲患有高血壓、糖尿病和腎衰竭的男性在囚人士在病床上昏迷，人員立刻為他進行急救及將他送往公立醫院作進一步治療。其後他情況惡化，延至凌晨4時20分證實不治。該名在囚人士於2021年11月因串謀詐騙罪被判入獄，因年老及長期病患一直接受院所醫院和公立醫院醫療照顧。

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責任編輯：李榮忠

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